Das beste The Walking Dead-Spin-off seit Jahren startet heute in Deutschland – und zeigt die Zombie-Apokalypse, wie ihr sie noch nie gesehen habt

The Walking Dead: Daryl Dixon ist ab heute endlich in Deutschland bei Magenta TV zu sehen. Fans des Zombie-Universums erwartet eine richtige Überraschung.

Ein Ende ist für das Serien-Universum von The Walking Dead längst nicht in Sicht. Nach dem Finale der Original-Serie wird die Zombie-Saga mit drei neuen Spin-offs fortgesetzt. Heute startet mit The Walking Dead: Daryl Dixon die Rückkehr von Fan-Liebling Norman Reedus endlich auch in Deutschland.

The Walking Dead: Daryl Dixon zeigt die Zombie-Apokalypse von einer ganz neuen Seite

Das The Walking Dead-Universum besteht nun schon seit 13 Jahren. Die neue Spin-off-Serie zeigt uns allerdings zum ersten Mal die Auswirkungen sowie den Ausbruch der Zombie-Apokalypse außerhalb der USA. Für Daryl Dixon geht es nämlich unerwartet nach Frankreich, wo er statt amerikanischer Fabrikhallen und Wälder nun imposante Landschaften, Burgen und sogar den Eiffelturm besichtigt.

Warum ausgerechnet Frankreich? Das ist nur eines der vielen Rätsel, die im Verlauf von Staffel 1 gelöst werden wollen. An der Seite der beiden Kampf-Nonnen Isabelle (Harry Potter 4-Star Clémence Poésy) und Sylvie (Laïka Blanc-Francard) sowie des Wunderkinds Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) beginnt für Daryl ein abenteuerlicher Roadtrip, der ihn von der Küste Marseilles über Paris bis hin in die Normandie führt.

Die Welt von The Walking Dead zeigt sich mit Daryl Dixon von einer ganz anderen Seite. Das ungewohnte Setting hält nämlich Arten von Zombies bereit, die es so noch nicht zu sehen gab.

Nicht nur die Kritik ist begeistert, sondern auch die Fans: Mit einer IMDB-Wertung von 7.7 wurde die Daryl-Serie zum aktuell bestbewerteten The Walking Dead-Spin-off gekürt und übertrumpft damit alle vier bisherigen Ableger.

Wann und wo kann ich die neue The Walking Dead-Serie streamen?

Alle 6 Folgen der ersten Staffel The Walking Dead: Daryl Dixon stehen seit dem 8. Dezember bei Magenta TV zum Abruf bereit. Eine zweite Staffel befindet sich bereits in Produktion und wird 2024 zu sehen sein.

Ebenfalls im Angebot von Magenta TV findet ihr das Anthologie-Spin-off Tales of the Walking Dead sowie die Maggie-Negan-Serie The Walking Dead: Dead City. Die Original-Serie streamt hingegen mit allen 11 Staffeln bei Netflix, Prime Video und Disney+.

Mehr zu The Walking Dead: Dary Dixon gibt's im Podcast zu hören

Lohnen sich die zwei neuen The Walking Dead-Serien Dead City und Daryl Dixon auch für Horror-Fans, die die Original-Serie irgendwann abgebrochen haben? Wir haben die Antwort:

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber geben wir euch einen Überblick über die neuen The Walking Dead-Serien und nehmen Dead City und Daryl Dixon genauer unter die Lupe. Denn auch wenn ihr die Original-Serie nicht zu Ende geschaut habt, solltet ihr diese Spin-offs nicht ignorieren.