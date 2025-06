"Ich wollte diese Dinge nicht sagen oder Drogen nehmen": Norman Reedus musste Daryl in The Walking Dead verändern

Norman Reedus' Serienfigur Daryl ist ein absoluter Fanliebling aus The Walking Dead. Doch hätte der Darsteller nicht eingegriffen, wäre das wohl nicht so gekommen.

Lange bevor es The Last of Us gab, war The Walking Dead eine der größten Serien des letzten Jahrzehnts. Das Zombie-Drama erzählte über mehrere Staffeln hinweg hauptsächlich von Rick Grimes (Andrew Lincoln), der sich mit seinen verbündeten Überlebenden durch die tödliche Postapokalypse voller Untoter schlägt.

Der heimliche Star war aber der von Norman Reedus gespielte Daryl Dixon, ein cooler Biker mit Armbrust. Doch ursprünglich sollte die TWD-Serienfigur vom Charakter her ganz anders sein, was Daryls Beliebtheit garantiert nicht gut getan hätte.

The Walking Dead-Star Norman Reedus bestand darauf, Daryl Dixon zum Guten zu ändern

Im Interview mit dem Magazin Elle gab Reedus schon 2013 zu verstehen, dass Daryl auf dem Papier erst ganz anders konzipiert war. Dann suchte er das Gespräch mit den Autoren von The Walking Dead, denn dieser Daryl entsprach nicht seinen Vorstellungen.

Es gab frühere Drehbücher, in denen Daryl wie sein Bruder sprach. Er sagte viele rassistische, negative Dinge. Und es gab Drehbücher, in denen er Drogen nahm – die Drogen seines Bruders. Ich hatte früh Gespräche mit den Autoren und erklärte, dass ich solche Dinge nicht sagen oder ihn Drogen nehmen lassen wollte. Ich wollte, dass Daryl ein echter Junge ist, der in einem Haus voller Rassismus und Drogen aufwuchs, aber nicht stolz darauf war und nicht so sein wollte.

Ganz ähnlich setzte sich NCIS-Star Mark Harmon sehr früh für die Intigrität seiner Serienfigur Gibbs ein. Auch wenn es in dem Fall nur um den Namen des TV-Ermittlers ging.

Daryls The Walking Dead-Story geht immer noch weiter – im eigenen Spin-off

Seit 2023 hat die von Norman Reedus gespielte Figur ihr eigenes TWD-Spin-off namens The Walking Dead: Daryl Dixon. In diesem verschlägt es den Überlebenskünstler nach Frankreich, wo er unter anderem alte Verbündete trifft. Und die gute Nachricht: Der Ableger ist noch lange nicht abgeschlossen.

Im Herbst 2025 geht es mit der 3. Staffel der Daryl-Serie weiter, die ihr hierzulande bei MagentaTV mitverfolgen könnt. Ein konkretes Startdatum gibt es noch nicht vom US-Sender AMC. Wer die Serie aber noch nicht kennt, hat ohnehin noch zwölf Folgen aufzuholen.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien im Juni 2025 auf unserer Schwesternseite AdoroCinema.