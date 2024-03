160 Millionen-Serie von Netflix: Das Sci-Fi-Epos der Game of Thrones-Macher steht kurz bevor und das ist der neue Trailer

Im März startet die Bestseller-Adaption 3 Body Problem bei Netflix. Schaut euch hier den neuen Trailer zur gewaltigen Sci-Fi-Serie der Game of Thrones-Macher an.

Die Trisolaris-Romane des chinesischen Autors Cixin Liu gehören zu den ambitioniertesten und beliebtesten Werken der Science-Fiction-Literatur der letzten Jahre. Im März erscheint die epische Sci-Fi-Erzählung als 160 Millionen Dollar teure Netflix-Serie.

Die Erwartungen an 3 Body Problem könnten kaum höher sein. Immerhin handelt es sich um das neue Projekt des Game of Thrones-Duos D.B. Weiss und David Benioff, das die Adaption gemeinsam mit Alexander Woo als Showrunner-Team umsetzte. Neue Einblicke in das Sci-Fi-Epos liefert der frisch veröffentlichte finale Trailer.

Schaut euch hier den deutschen Trailer für 3 Body Problem an:

3 Body Problem - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Das erwartet euch in der Science-Fiction-Serie bei Netflix

Die Netflix-Serie basiert in groben Zügen auf dem Sci-Fi-Roman Die drei Sonnen, dem ersten Buch der Trisolaris-Trilogie, zu der auch die Bände Der dunkle Wald und Jenseits der Zeit gehören. Die Adaption wird aber einiges anders machen. So gibt es zum Beispiel nicht mehr einen, sondern gleich fünf Hauptcharaktere.

Die Geschichte nimmt ihren Anfang im China der Kulturrevolution – mit der Entscheidung einer Frau namens Ye Wenjie. Sie sendet eine Botschaft ins All ab. Getreu dem Motto "Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus" hat dies verheerende Konsequenzen für die Menschheit.

60 Jahre später werden in der Gegenwart fünf befreundete Oxford-Physiker:innen in eine Reihe unerklärlicher Ereignisse verstrickt, nachdem sich ihre Mentorin überraschend in den Tod gestürzt hat. Seltsame Countdowns bringen immer mehr Wissenschaftler:innen auf der ganzen Welt um den Verstand. Um der Lösung des Mysteriums näherzukommen, muss Team Oxford die Welt eines futuristischen Virtual-Reality-Games betreten. Bald wird klar: Die größte Krise der Menschheit hat begonnen.

Wann startet 3 Body Problem bei Netflix?

3 Body Problem startet am 21. März 2024 mit allen acht Folgen bei Netflix. Zur internationalen Besetzung gehören neben den Game of Thrones-Darstellern John Bradley (Samwell), Liam Cunningham (Davos) und Jonathan Pryce (der Hohe Spatz) auch MCU-Magier Benedict Wong und Eiza González (Ambulance). Für musikalische Westeros-Nostalgie sorgt zudem die Rückkehr von Komponist Ramin Djawadi.

Ihr wollt die gewaltige Science-Fiction-Serie schon zwei Tage vorher erleben? Dann könnt ihr hier Tickets für die exklusive Kino-Preview in Berlin gewinnen.

Bei der 1. Staffel von 3 Body Problem handelt sich allerdings erst um den Beginn der epischen Geschichte, die in der Buchvorlage über drei Romane hinweg erzählt wurde. Eine 2. Staffel wurde bisher noch nicht bestellt.