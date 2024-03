Die teuerste Netflix-Serie 2024 startet schon in wenigen Wochen: So viel kostete das neue Sci-Fi-Epos der Game of Thrones-Macher

In wenigen Wochen startet eine der größten Sci-Fi-Serien des Jahres. Für das neue Projekt der Game of Thrones-Schöpfer nahm Netflix ordentlich Geld in die Hand.

Ob euch das Ende gefallen hat oder nicht: Die beiden Showrunner David Benioff und D.B. Weiss haben mit dem Fantasy-Koloss Game of Thrones eine der größten Serien unserer Zeit geschaffen, die die TV-Landschaft nachhaltig verändert hat. 5 Jahre nach dem Finale der Westeros-Saga steht nun ihr nächstes Serien-Projekt in den Startlöchern.

Für Netflix verfilmt das Duo den Bestseller-Roman Die drei Sonnen des Schriftstellers Cixin Liu, der bereits eine chinesische Serien-Adaption (mit 30 Folgen!) hervorbrachte, und den Auftakt der Trisolaris-Trilogie darstellt. Das Sci-Fi-Epos 3 Body Problem könnte eines der größten Serien-Highlights des Jahres werden – oder einer der teuersten Netflix-Flops überhaupt.

In der Sci-Fi-Serie 3 Body Problem beginnt die größte Krise der Menschheit

In 3 Body Problem werden fünf Wissenschaftler:innen aus London, die Oxford Five, in ein gewaltiges Mysterium hineingezogen, das die Menschheit direkt in ihre bisher größte Krise stürzen wird. Weltweit begehen immer mehr renommierte Wissenschaftler:innen Suizid. Und das ist längst nicht alles.

Netflix Willkommen im feurigen Videospiel Three Body

Seltsame Netzhaut-Countdowns, ein futuristisches Videospiel und unerklärliche Vorkommnisse, die die Gesetze der Physik aufbrechen, sind nur die Spitze des Eisbergs. Zurückzuführen ist das alles auf die Entscheidung einer Frau namens Ye Wenjie, die im China der 1960er Jahre zur Zeit der Kulturrevolution eine Botschaft ins All entsandte.

Nicht nur Fans komplexer Science-Fiction-Stoffe sollten hier glücklich werden, sondern auch Fans der Fantasy-Serie Game of Thrones. David Benioff und D.B. Weiss bringen nämlich ein paar bekannte Gesichter zurück.

So sind im Cast unter anderem John Bradley (Sam Tarly), Jonathan Pryce (Hoher Spatz) und Liam Cunningham (Davos Seewert) zu sehen. Für musikalische Game of Thrones-Nostalgie sorgt zudem die Rückkehr von Komponist Ramin Djawadi.

Teurer als One Piece: So viel kostete die Netflix-Serie 3 Body Problem

Einem Bericht des Wallstreet Journals zufolge soll Netflix dem Game of Thrones-Duo 20 Millionen Dollar pro Folge in die Hand gedrückt haben. Zum Vergleich: Die finale Staffel der Fantasy-Saga kostete 15 Millionen pro Episode. Für die gesamte erste Staffel mit 8 Folgen wären das also 160 Millionen Dollar – etwas weniger als die in früheren Berichten genannten 200 Millionen. Somit landet 3 Body Problem auf Platz 2 der teuersten Netflix-Serien aller Zeiten:

Stranger Things, Staffel 4: 30 Millionen Dollar pro Folge

Dollar pro Folge 3 Body Problem: 20 Millionen Dollar pro Folge

Dollar pro Folge One Piece: 18 Millionen Dollar pro Folge

Dollar pro Folge Sandman: 15 Millionen Dollar pro Folge

Das neue Sci-Fi-Epos wird nur von der sündhaft kostspieligen 4. Staffel von Stranger Things übertrumpft. Allerdings verrieten die Showrunner bereits, dass die Serie in weiteren Staffeln noch teuer werden könnte, wie The Playlist berichtet.

Dass ein hohes Budget nicht gleichbedeutend mit Qualität ist, bewies Netflix aber schon mit dem vergessenen Superhelden-Flop Jupiter's Legacy, dessen Kosten durch Nachdrehs und Verschiebungen auf 200 Millionen Dollar für 8 Folgen anstiegen.

Schon vor dem Netflix-Start: Gewinnt Tickets für die Preview zu 3 Body Problem

Wann startet 3 Body Problem bei Netflix?

Die komplette erste Staffel von 3 Body Problem steht ab dem 21. März 2024 bei Netflix zum Abruf bereit. Ihre Weltpremiere feiert die Serie bereits am 8. März im Rahmen des SXSW-Festivals in Texas.

Aller Voraussicht nach werden die ersten Kritiken zu 3 Body Problem schon kommende Woche einen Eindruck liefern, ob sich Netflix' gigantisches Investment in die neue Serie der Game of Thrones-Macher gelohnt hat.