2 Tage vor Netflix-Start: So könnt ihr den Anfang von Bridgerton Staffel 3 Teil 2 jetzt schon schauen

Die restlichen Folgen der 3. Staffel Bridgerton kommen diese Woche zu Netflix. Als Vorgeschmack hat Netflix die ersten vier Minuten der neuen Episoden jetzt schon zur Verfügung gestellt.

Mit einem Cliffhanger und vielen offenen Fragen mussten Bridgerton-Fans auf die zweite Hälfte der 3. Staffel warten. Netflix liefert zum Glück schon sehr bald Nachschub und verkürzt die Wartezeit kurz davor nochmal mit einem Appetithäppchen. Die ersten vier Minuten von Bridgerton Staffel 3 Teil 2 könnt ihr jetzt direkt schauen.

Netflix teilt Anfang von Bridgerton Staffel 3 Teil 2 schon jetzt

Der Streaming-Anbieter hat auf seiner eigenen Webseite das Video geteilt , das euch den Anfang der neuen Bridgerton-Folgen vorab liefert. Auf der Netflix-Seite müsst ihr nur den Player ganz oben starten und ihr kommt in den Genuss der ersten vier Minuten von Bridgerton Staffel 3 Teil 2 in der Originalsprache.

Die restlichen Folgen der dritten Bridgerton-Staffel setzen sich mit den Folgen von Penelopes (Nicola Coughlan) und Colins (Luke Newton) offizieller Verlobung auseinander. Die Nachricht sorgt am Londoner Hof wenig überraschend für großen Wirbel. Gleichzeitig droht Penelopes geheime Identität als Lady Whistledown endgültig aufzufliegen ...

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Bridgerton Staffel 3 Teil 2:

Bridgerton - S03 Teil 2 Trailer (Deutsch) HD

Wann kommt Bridgerton Staffel 3 Teil 2 zu Netflix?

Der Streaming-Dienst veröffentlicht die restlichen Folgen der neuen Staffel am 13. Juni 2024. Fans dürfen sich dann nochmal auf insgesamt vier neue Episoden freuen.

Podcast: Die 10 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 Serien-Highlights findet ihr im Juni nicht nur die Rückkehr des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon, sondern auch ungewöhnliche Netflix-Superhelden, Amazons Wiedersehen mit The Boys und die neue Star Wars-Realserie bei Disney+.