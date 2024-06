"LOL, nein": Bridgerton-Star Nicola Coughlan entkräftet beliebte Fan-Theorie zu Staffel 3, Teil 2

Bridgerton-Star Nicola Coughlan erteilt einer beliebten Fan-Theorie zu Staffel 3, Teil 2 einen Dämpfer, aber ganz müssen Sophie-Fans ihre Hoffnungen trotzdem noch nicht aufgeben.

Noch diese Woche, am 13. Juni 2024, kehrt Bridgerton endlich mit dem 2. Teil der 3. Staffel zu Netflix zurück. Der neuste Bridgerton-Trailer versprach bereits turbulente Entwicklungen in der Beziehung von Penelope (Nicola Coughlan) und Colin (Luke Newton). Zugleich entkräftete die Lady Whistledown-Darstellerin vorab aber auch eine beliebte Fan-Theorie zur Serien-Rückkehr. Oder ist das auch nur eine Charade?

Bridgerton-Nicola Coughlan sagt 'Nein' zu Nachfolgerin Sophie in Staffel 4

Staffel 3 rückt endlich Penelope Featherington ins Rampenlicht von Bridgerton. Um sie schneller romantisch zum Zug kommen zu lassen, wurde sogar die vierte Buchvorlage der 8-teiligen Romanreihe als dritte Staffel vorgezogen. Was viele Fans sich aber jetzt schon fragen, ist, wem von den Bridgerton-Geschwistern Staffel 4 gehören wird. Logisch wäre es, den übersprungenen Bruder Benedict (Luke Thompson) als nächstes zur Hauptfigur zu erheben, der in seinem Roman Wie verführt man einen Lord? * eine Aschenputtel-Geschichte mit einer gewissen Sophie erlebt.

Sogar einen Hinweis darauf fanden Fans schon in einem Instagram-Setbild von Pen-Darstellerin Nicola Coughlan, wo im allerletzten Foto eine Post-it-Notiz mit dem Namen "Sophie" am Spiegel klebt:

Dass es sich bei dem Notizzettel tatsächlich um einen Verweis auf die Einführung einer Sophie-von-Benedict-Lovestory schon im 2. Teil von Staffel 3 handelt, entkräftete die Darstellerin von Penelope aka Lady Whistledown als Kommentar ihres Posts nun jedoch persönlich: "LOLLL, nein, das ist nur der Make-up-Tisch von Sophie Burton."

Staffel 4 von Bridgerton kann sich trotzdem noch um Benedict und Sophie drehen

Nur weil der Zettel nicht zu der zukünftigen Bridgerton-Figur gehört, heißt das aber nicht zwangsläufig, dass die Benedict-und-Sophie-Romanze damit für Staffel 4 aus dem Rennen ist. Nicola Coughlan erklärte lediglich, dass ihr Foto kein echter Hinweis darauf sei.

Doch da bereits klar ist, dass die Serie sich nicht an die Buchreihenfolge halten muss, sind Eloises und Francescas Bridgerton-Romane ebenso gute Möglichkeiten. TV Insider verriet Showrunnerin Jess Brownell zumindest: "Ich denke, es gibt ein paar Hinweise am Ende von Staffel 3, die verraten, wohin es als Nächstes geht." Wir dürfen also gespannt sein.

