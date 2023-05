20 Jahre Entwicklung für Inception 2.0 und dann das: Ben Afflecks neuer Sci-Fi-Film ist hart gefloppt

Ben Affleck hat einen Lauf, eigentlich. Mit seinem neuen Science-Fiction-Film fiel er jedoch auf die Nase. Dabei klingt die Handlung von Hypnotic sehr spannend.

Ben Affleck bringt dieses Jahr drei Filme in die Kinos. Sein hochgelobter Sport-Film Air - Der große Wurf läuft bereits bei Amazon Prime. Im Juni folgt Afflecks wohl letzter Auftritt als Batman in The Flash. Und in den USA startete am vergangenen Wochenende der Sci-Fi-Thriller Hypnotic – leider mit wenig Erfolg.

Inception 2.0: Worum geht es in Hypnotic?

Mit seinem Psycho-Thriller-Ansatz in einer Sci-Fi-Welt erinnert Hypnotic an Filme wie Inception, Minority Report oder Die Vergessenen. Daniel Rourke (Ben Affleck) arbeitet als Ermittler für die Polizei. Seine neueste Untersuchung ist allerdings persönlich aufgeladen, denn sie scheint mit dem Verschwinden seiner jungen Tochter zusammenzuhängen.

Er stolpert in ein geheimes Regierungsprogramm: Es gibt Menschen, die Hypnotics genannt werden und die das Prinzip der Hypnose auf die Spitze getrieben haben. Wer diese Fähigkeit beherrscht (darunter William Fichtner), kann das Gehirn anderer Personen mit Geräuschen, der eigenen Stimme und Augenkontakt beeinflussen. Diesen Individuen ist es möglich, die Realität in den Augen ihrer Opfer zu manipulieren. Diese sehen, was ihnen suggeriert wird und so können aus Verbündeten schnell Marionetten des Feindes werden.

Katastrophale Zahlen: Hypnotic ging trotz 20 Jahren Arbeit komplett unter

Die Handlung klingt spannend und originell. Mit Robert Rodriguez (Alita, Sin City) war zudem ein namhafter Regisseur am Werk, der die Idee für den Film 20 Jahre köcheln ließ, wie er in einem Interview erklärte . Dennoch konnte sich Hypnotic in den nordamerikanischen Kinos nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen. Im Gegenteil, der Film verfehlte schon an seinem ersten Wochenende, in der Regel das stärkste, die Top 5 der Kinocharts.

Lediglich 2,2 Millionen US-Dollar sammelte der Sci-Fi-Thriller ein. Das reichte nicht, um sich gegen Filme wie Book Club - Ein neues Kapitel und Are You There, God? It’s Me, Margaret zu behaupten. Ein Trostpflaster: Hypnotic kostete "nur" 65 Millionen US-Dollar. Das Ausmaß des Flops hält sich also in Grenzen.

Wann startet Hypnotic in Deutschland?

Hypnotic startet am 10. August 2023 in den deutschen Kinos, eine Woche nach Meg 2: Die Tiefe. Ob es hierzulande für Ben Affleck besser läuft, ist fraglich.

