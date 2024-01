"3,5 Stunden mit einem Idioten": Filmlegende kritisiert Leonardo DiCaprio-Auftritt in Killers of the Flower Moon scharf

Martin Scorseses neues Epos ist in vielen Bestenlisten 2023 vertreten. Der legendäre Regisseur Paul Schrader ist mit einem Aspekt von Killers of the Flower Moon aber überhaupt nicht einverstanden gewesen.

Mit dem dreieinhalb Stunden langen True-Crime-Epos Killers of the Flower Moon hat Martin Scorsese einen Film geschaffen, der in vielen Bestenlisten 2023 auftaucht. Auch in der Liste der besten Filme der Moviepilot-Community ist das aktuelle Werk des Regisseurs vertreten.

Es gibt aber auch Kritik, die jetzt zum Beispiel nochmal Regisseur und Drehbuchautor Paul Schrader geäußert hat. Sie betrifft die Besetzung von Leonardo DiCaprio.

Paul Schrader hält Leonardo DiCaprio für Scorsese-Fehlbesetzung

Wie Variety berichtet, hat Schrader im Interview mit der französischen Zeitung Le Monde darüber gesprochen, dass er DiCaprio in Killers of the Flower Moon lieber als FBI-Agent Tom White gesehen hätte:

Gebt ihm 200 Millionen Dollar, dann wird unweigerlich ein guter Film dabei herauskommen. Allerdings hätte ich Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon lieber die Rolle des Polizisten spielen sehen als die Rolle des Idioten. Dreieinhalb Stunden in Gesellschaft eines Idioten zu verbringen, ist eine lange Zeit.

Wann kommt Killers of the Flower Moon als Stream?

Tatsächlich sollte DiCaprio die Rolle von Jesse Plemons anfangs übernehmen. Scorsese kam dann aber zu dem Entschluss, keinen reinen Film über weiße Männer drehen zu wollen. Deshalb reduzierte er den Part von Tom White stark und besetzte DiCaprio stattdessen als Ernest Burkhart.Die bekannteste Zusammenarbeit zwischen Martin Scorsese und Paul Schrader ist Taxi Driver . Für die beklemmende Charakterstudie mit Robert De Niro schrieb Schrader damals das Drehbuch.

Da der Scorsese-Blockbuster von Apple für den eigenen Streaming-Dienst Apple TV+ mitproduziert wurde, erscheint Killers of the Flower Moon dort irgendwann im Abo. Ein genaues Datum ist zurzeit noch nicht bekannt. Ansonsten könnt ihr den Film gerade schon mal bei Amazon Prime Video leihen. *

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kaum ein Wort gesprochen wird. Sogar die Highschool-Version von Fight Club hat es unter die 10 besten Streaming-Filme 2023 geschafft.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.