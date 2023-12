Leonardo DiCaprio ist furchtbar in Killers of the Flower Moon und wenn er den Oscar dafür bekommt, sind wir verloren

Mit seiner Rolle im neuen Martin Scorsese-Epos hat Leonardo DiCaprio wieder gute Oscar-Chancen. Die Auszeichnung wäre aber ein Fehler, denn seine Performance ist kaum mehr als eine groteske Karikatur.

In seinem Thriller-Drama-Biopic Killers of the Flower Moon erzählt Martin Scorsese die wahre Geschichte der Osage-Morde nach. In der Story, die von der Ausbeutung und Tötung diverser Mitglieder des indigenen Stamms Anfang der 20er in Amerika handelt, spielt Scorsese-Stammschauspieler Leonardo DiCaprio eine Schlüsselrolle.

Als Ernest Burkhart, der mit der Osage-Frau Mollie (Lily Gladstone) verheiratet ist und gleichzeitig von seinem Onkel William Hale (Robert De Niro) in kriminelle Machenschaften verstrickt wird, darf DiCaprio ein weiteres Mal auf den Oscar als bester Hauptdarsteller hoffen. In vielen Kritiken und Reaktionen auf Killers of the Flower Moon wurde er gefeiert und mit dem Oscar in Verbindung gebracht.

Die Auszeichnung wäre aber unverdient, denn der Star liefert eine grotesk überzeichnete Performance ab.

Leonardo DiCaprio ist eine Fehlbesetzung in Killers of the Flower Moon

Der Regisseur will Ernest Burkhart als absolut debilen Charakter darstellen, für den die Frauen des Osage-Stamms trotzdem schwärmen. Das Problem dieser extrem gegensätzlichen Eigenschaften wird durch den Umstand erschwert, dass Leonardo DiCaprio von Natur aus sehr attraktiv ist.

Um Ernest glaubwürdig runterzudummen, stürzt sich der Star in einen bizarren Schauspielmodus, der die Figur optisch durch permanent runtergezogene Mundwinkel und aufgeplusterte Backen zum naiven Tölpel degradieren soll.

So wirkt die Performance von DiCaprio wie eine groteske Maskerade. Selbst eine seiner schrilleren Rollen wie zuletzt Rick Dalton in Quentin Tarantinos Once Upon a Time ... in Hollywood erscheint dagegen bodenständig und geerdet.

Paramount/Apple Leonardo DiCaprio als Ernest Burkhart in Killers of the Flower Moon

DiCaprio wirkt in Killers of the Flower Moon tatsächlich unattraktiver denn je, doch dadurch wird seine Beziehung zu Mollie umso fragwürdiger. Warum sich eine so smarte Frau wie die Osage-Angehörige in einen derart hinterwäldlerisch-tumben Einfaltspinsel verliebt, kann Scorsese in seinem Film nicht überzeugend vermitteln.

Mit seiner Performance läuft DiCaprio zwischen viel natürlicheren Schauspielleistungen von Lily Gladstone oder Robert De Niro wie ein Fremdkörper durch die Handlung. Ernest Burkhart soll ein ahnungsloser Spielball sein, doch DiCaprio spielt ihn als überwiegend eindimensionale Karikatur, von der nichts als ein verdutzter oder gefrusteter Gesichtsausdruck in Erinnerung bleibt.

DiCaprio-Rolle wurde für Scorsese-Epos geändert, doch vertauschte Stars hätten Wunder bewirken können

Wie der Regisseur selbst erklärte, sollte DiCaprio in Killers of the Flower Moon zuerst den FBI-Agenten Tom White spielen, der im Fall der Osage-Morde ermittelt. Damit er keinen reinen Film über weiße Männer dreht, wurde die Rolle von White deutlich reduziert und mit Jesse Plemons neu besetzt – während DiCaprio den Ernest-Part übernahm.

Zumindest das ursprüngliche Casting hätte noch viel retten können, denn Plemons wäre für Ernest eine viel passendere Besetzung gewesen, ohne sich schauspielerisch so absurd verstellen zu müssen wie DiCaprio. Doch der Star-Faktor war für eine so große Hauptrolle wohl wichtiger, was am Ende zu einer kompletten Fehlbesetzung geführt hat.

Hoffentlich bekommt 2024 Cillian Murphy für Oppenheimer den Oscar als bester Hauptdarsteller, denn eine Auszeichnung von DiCaprio wäre die nächste große Fehlentscheidung.

