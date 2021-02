3 Sci-Fi-Kracher auf Amazon Prime: Alle 70 Filme und Serien der Woche - Welche lohnen sich?

Diese Woche gibt es drei hochkarätige Science-Fiction-Filme neu bei Amazon Prime. Außerdem empfehlen wir euch kultige 80er Jahre-Action, Thriller-Unterhaltung und mehr.

Gleich drei Sci-Fi-Filme gibt es diese Woche neu in der Flat von Amazon Prime Video. Damit ihr zwischen den 70 Neustarts bei Amazon Prime diese Woche den Überblick behaltet, empfehlen wir euch erst ein paar Highlights aus dem Katalog.

Neu auf Amazon Prime: Die Highlights der Woche mit 3 Sci-Fi-Krachern

Am Anfang steht der brandneue Science-Fiction-Film Bliss von Another Earth-Regisseur Mike Cahill. Darin trifft Owen Wilson (Wedding Crashers) die geheimnisvolle Salma Hayek (Killer's Bodyguard), die glaubt, sie leben in einer Simulation.

Schaut euch den Trailer für Bliss bei Amazon Prime an:

Bliss - Trailer (English) HD

Außerdem gibt es Steven Spielbergs modernen Sci-Fi-Klassiker Minority Report neu im Katalog, mit Tom Cruise und Colin Farrell. Wer einen Kultfilm der 80er-Sci-Fi nachholen will, liegt bei The Quiet Earth - Das letzte Experiment richtig.

Außerdem neu bei Prime: Action-Unterhaltung mit Collateral und Shock Wave

Aber auch Thriller- und Actionfilm-Fans kommen diese Woche auf ihre Kosten. Da wäre Tom Cruise im Actionthriller Collateral. Außerdem gibt es die Buddy-Action Nur 48 Stunden und Und wieder 48 Stunden mit Eddie Murphy und Nick Nolte. Aus Hongkong kommt der spannende Action-Blockbuster Shock Wave mit Superstar Andy Lau (Hero) als Bombenentschärfer.

Der Trailer für den Action-Blockbuster Shock Wave:

Shock Wave - Trailer (English Subs) HD

Komödien mit Tom Hanks und Kevin James neu im Katalog

Kevin James albert in der Komödie Der Kaufhaus Cop 2 herum, während Tom Hanks in Steven Spielbergs Terminal zwischen den Grenzen feststeckt. Die deutsche Komödie Mein Blind Date mit dem Leben mit Kostja Ullmann könnte ebenfalls für einen kurzweiligen Abend vor dem Fernseher sorgen.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche:

Hier findet ihr alle neuen Filme zum Streamen diese Woche. Die Wichtigsten sind fett markiert. Die Serien gibt es weiter unten.

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche in der Übersicht:

Broadchurch Staffel 2

Missing

Jurassic World: Die Legende der Insel Nublar

Der Große Eisenbahnraub

Das Dschungelbuch

Tom's Car Wash

Tom's Paint Shop

Winx Club Staffel 1

Crusoe

