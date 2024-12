30.000 Euro teurer als gedacht: Bares für Rares-Verkäuferin kann ihr Glück kaum fassen

Eine Verkäuferin will bei Bares für Rares ein altes Erbstück loswerden, dann erfährt sie die ganze Wahrheit: Sie hält einen wertvollen Schatz in den Händen. Was dann im Händlerraum passiert, schockiert alle.

Bei Bares für Rares sorgte ein Erbstück für eine Riesen-Überraschung: Der antike Schatz ist 30.000 Euro teuer als erhofft. Die überwältigte Verkäuferin kann ihr Glück kaum fassen; doch was sie dann macht, überrascht wirklich alle. Diamanten-Traum bei Bares für Rares: Erbstück entpuppt sich als wertvoller Schatz Als Verkäuferin Sandra am 30. April 2020 bei Bares für Rares auftaucht, kann sie nicht ahnen, dass sie für einen der spannendsten Momente in der Show sorgen würde. Sie hat einen prunkvollen Diamantring im Schlepptau, über den nicht viel bekannt ist: "Ich weiß nicht, wie alt er ist. Es ist ein Erbstück meiner Mutter." Seitdem habe der prunkvolle Ring ungetragen im Keller gelegen. Horst Lichter fällt direkt der gigantische Diamant auf. Bei so viel Gefunkel kommt der Moderator richtig ins Schwärmen: "Das ist aber ein mächtiger Stein." Expertin Heide Rezepa-Zabel ist ebenfalls begeistert. Die knallig-gelbe Farbe des Diamanten soll extrem selten sein, außerdem sei der prunkvolle Ring bereits 100 Jahre alt. Das wahre Highlight ist aber der Diamant in der Mitte: Die Preise für so einen Edelstein seien "wirklich extrem in die Höhe geklettert", so die Expertin. 30.000 Euro über Wunschpreis: Dieser Ring übertrifft alle Erwartungen Die Verkäuferin zeigt sich bescheiden. Als Horst Lichter sie fragt, wie viel sie für das alte Erbstück haben möchte, antwortet sie "2.500 Euro". Expertin Heide Rezepa-Zabel grätscht dazwischen und erklärt, dass der Wert um ein Vielfaches höher ist. (Hier alles über die erfahrene Expertin nachlesen.) Der antike Diamant sei sogar so wertvoll, dass Preise von bis zu 13.000 Euro pro Karat möglich sind. Der Ring habe unglaubliche 2,6 Karat, deshalb fällt der Schätzpreis absolut gigantisch aus: "32.000 bis 34.000 Euro." Die Verkäuferin wirkt geschockt und weiß nicht, wie ihr geschieht. Als ihr Tränen in die Augen steigen, zeigt sich Horst Lichter herzlich: Er nimmt die überglückliche Verkäuferin fest in die Arme. Überraschung im Händlerraum: Die Verkäuferin lässt sich nicht abzocken Bei Bares für Rares kam es schon öfter vor, dass die Verkäufer:innen sich trotz einer traumhaft hohen Schätzung am Ende total billig abspeisen ließen. Vor laufenden Kameras ist es manchmal gar nicht so einfach, knallhartes Verhandlungsgeschick zu beweisen. Auch in diesem Fall wird spürbar, dass die erfahrenen Händler:innen den Preis der Rarität drücken wollen. Schmuck-Expertin Susanne Steiger zeigt sich zwar extrem interessiert, aber sie schiebt Zweifel vor, ob die Farbe des Steins wirklich echt sei. Deshalb sei sie nicht bereit, mehr als 18.000 Euro für das Erbstück zu bezahlen. Die toughe Verkäuferin erteilt Susanne Steiger aber prompt eine Abfuhr: "Unter 20.000 würde ich ihn nicht weggeben." Damit kommt es nicht zum Deal. Online wird die Verkäuferin für diese Standhaftigkeit gelobt. Ein Fan schreibt auf YouTube: "Die Entscheidung der Verkäuferin war völlig richtig. Mich ärgert, dass manchmal Dinge abgewertet oder schlecht geredet werden." Andere stimmen zu: "Endlich mal eine vernünftige Verkäuferin." (Ein Bares für Rares-Deal sorgte aus diesem Grund bereits für mächtig Ärger in der Community.) Bares für Rares-Waldi sorgt für Ärger: Sachbeschädigung vor laufender Kamera TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares So kannst du Bares für Rares schauen. Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.