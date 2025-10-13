30 Tage pausenlose Sci-Fi-Action: Neuer The Running Man-Trailer verspricht einen der größten Blockbuster des Jahres

In wenigen Wochen startet der neue Sci-Fi-Kracher von Edgar Wright im Kino. Im neuen Trailer zu The Running Man schickt er Glen Powell in ein 30 Tage umfassendes, tödliches Spiel.

Bereits 1987 schaffte es Stephen Kings dystopischer Sci-Fi-Roman Running Man auf die große Leinwand. In Paul Michael Glasers Verfilmung übernahm Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle des Polizisten Ben Richards, der in einer brutalen Spielshow ums Überleben kämpft. 38 Jahre später wird die Geschichte von Shaun of the Dead-Regisseur Edgar Wright im Kino neu erzählt. Diesmal wirft sich Top Gun: Maverick-Star Glen Powell in den brutalen Ring.

Seht hier den neuen Trailer zu The Running Man:

The Running Man - Trailer 2 (Deutsch) HD

Knallharter Sci-Fi-Überlebenskampf: Darum geht's in The Running Man mit Glen Powell

The Running Man spielt in der nahen Zukunft, in der die titelgebende Spielshow die meistgesehene Sendung im Fernsehen ist. Darin kämpfen ihre Mitspieler:innen 30 Tage lang ums Überleben, während sie von tödlichen Killern gejagt werden. Jeder überlebte Tag bringt mehr Geld.

So lässt sich Ben Richards (Powell) schließlich vom skrupellosen Produzenten der Show (Josh Brolin) dazu überreden, mitzumachen – denn Ben will nichts mehr, als seine kranke Tochter retten. So entspinnt sich schließlich ein hoch spannendes und perfides Spiel – und zwar vor den Augen der gesamten Nation.

Neben Glen Powell und Josh Brolin stehen in der Neuverfilmung unter anderem William H. Macy (Shameless), Lee Pace (Foundation), Michael Cera (Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt), Emilia Jones (Coda) und Colman Domingo (Sing Sing).

Wann kommt Sci-Fi-Thriller The Running Man ins Kino?

Lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis die tödlichen Spiele eure hiesige Kinoleinwand erreichen. The Running Man startet in genau einem Monat, am 13. November 2025 in den deutschen Kinos.

