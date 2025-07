31 Jahre mussten Fans warten: In einer Woche kehrt eine absolut grandiose Kult-Reihe zurück

Die vielleicht beste Krimi-Parodie aller Zeiten kommt nach 31 Jahren Pause endlich zurück. Und zwar mit Action-Star Liam Neeson in der Hauptrolle.

In Die nackte Kanone 4 setzt sich Frank Drebins Sohn ins Fettnäpfchen

Leslie Nielsen ist für Milliarden von Lachtränen verantwortlich. Als Hauptdarsteller der unvergleichlichen Krimi-Parodie-Reihe Die nackte Kanone hatten ihn jedenfalls ganze Generationen ins Herz geschlossen, bevor 1994 der letzte Teil Die nackte Kanone 33 1/3 im Kino lief. In einer Woche kehrt die Reihe endlich auf die Leinwand zurück:Und Action-Star Liam Neeson

Der insgesamt vierte Nackte Kanone-Film dreht sich um Frank Drebin Jr. (Neeson), der seinem berühmten Vater in den Polizeidienst gefolgt ist. Wie der erste lange Trailer bereits zeigt, stellt er sich dabei gleichzeitig so hocheffektiv wie unfassbar tollpatschig an.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Die nackte Kanone an:

Die Nackte Kanone - Trailer (Deutsch) HD

Und genau wie sein Vater übernimmt Drebin Junior dabei die Leitung einer Spezialeinheit. Bei seinem neuesten Fall werden ihn sowohl Captain Ed Hocken Jr. (Paul Walter Hauser) als auch Beth (Pamela Anderson) unterstützen.

Über Anderson, Hauser und Neeson hinaus tummeln sich vor und hinter der Kamera diverse weitere Stars: So gehören etwa auch Kevin Durand (Smokin' Aces) und Danny Huston (Children of Men) zum Cast. Die Regie übernahm The Lonely Island-Mitglied und The Watch-Macher Akiva Schaffer.

Wann kommt Die nackte Kanone ins Kino?

Der neue Die nackte Kanone-Film erscheint am 31. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Als Autor betätigten sich neben Schaffer Dan Gregor und Doug Mand, die viele Folgen von How I Met Your Mother verantwortet haben.

