320 Minuten purer Spaß bei Netflix: Eine der unterhaltsamsten Filmreihen der letzten Jahre jetzt komplett streamen

Musik macht Freude, Musik verbindet, ohne Musik wären Filme erstaunlich langweilig. Wie viel Spaß man mit dem Thema Musik wirklich haben kann, zeigt diese Reihe bei Netflix.

Es gibt Themen, die klingen im ersten Moment wirklich nicht nach Spaßorgien und Lachtränen. Steuererklärung zum Beispiel. BWL-Studium. Oder A-Capella-Treffen am College. Doch wenn man weiß, wie man diese Form der musikalischen Darbietung perfekt in Szene setzt, wie man sympathische Figuren drumherum aufstellt und sogar Action mit ins Spiel bringt – dann hat man ein Rezept für verdammt viel Unterhaltung.

Die Pitch Perfect-Reihe streamt derzeit auf Netflix. Sie mag für manche wie eine ganz normale Musical-Erzählung wirken. Doch tatsächlich funktioniert die von Anna Kendrick angeführte Filmreihe eher wie Rocky mit Gesang. Inklusive Spannung, Rival:innen und Trainingsmontagen. Bunt, witzig – eben einfach wunderbar spaßig.

In Pitch Perfect bei Netflix kommt es zum epischen Duell verfeindeter A-Capella-Bands

Als die introvertierte Beca (Kendrick) an ihr neues College kommt, will sie vor allem eins: ihre Ruhe. Sie kapselt sich mit ihren Kopfhörern ab, arbeitet in jeder freien Minute an ihrer eigenen Musik. Die vielen Gruppen und Vereine am Campus ignoriert sie geflissentlich. Bis sie in Kontakt mit den Bellas kommt: der weiblichen A-Capella-Gruppe vor Ort.

Die Band ist bislang nicht viel mehr als ein eher chaotischer Haufen, ohne neue Ideen, ohne richtiges Ziel. Die Treblemakers, die männliche Rivalen-Band, räumt dagegen alle Trophäen ab. Mit ein wenig Überredungskunst lässt sich Beca breitschlagen, den Bellas beizutreten. Gemeinsam stürzen sie sich ins Proben, um vielleicht doch noch eine echte Band zu werden und den größten Wettbewerb der Saison zu gewinnen.

In Pitch Perfect 2 und Pitch Perfect 3 erwarten die Band stets neue Herausforderungen: größere Wettbewerbe, internationale Gesangsgegner, Konzerte, Herzschmerz und der Einstieg ins wahre Leben. Das alles führt sie sogar um die ganze Welt und auf mehrere völlig aus dem Ruder laufende Abenteuer.

Die Pitch Perfect-Reihe spielt ihre musikalischen Stärken gekonnt aus und sorgt für maximalen Spaß

Pitch Perfect schnappt sich sein Grundkonzept und nutzt es auf geniale, unglaublich unterhaltsame Weise. Natürlich könnte der Weg zum großen Wettbewerbssieg problemlos einfach mit Teambuilding, Überwindung von Schwächen und dann dem Triumphmoment abgehandelt werden, wie in jedem Film über den kreativen Traum. Doch das reicht Pitch Perfect lange nicht.

Vielmehr wird Musik und das gemeinsame Singen zum Dreh- und Angelpunkt von ausnahmslos allen wichtigen Momenten der Filme. Rivalitäten und Kämpfe verfeindeter Bands? Revierkampf in Form von Impro-Gesangsduellen. Gemeinsames Training? Nicht ohne Gesang. Vertiefung von Beziehungen, Erkenntnisse der Figuren über sich selbst? Musikalisch ausgedrückt.

Pitch Perfect ist ein wundervoller Hybrid zwischen modernem Musical und Pop-Komödie. Ein Abenteuer, das permanent von der unendlichen Freude am Singen und Teilen von Musik getrieben wird. Wer sich auf dieses Konzept einlassen kann, bekommt mit Pitch Perfect über 320 Minuten pure gute Laune geboten: witzig, manchmal albern, manchmal ernst, kreativ und mit viel Herz.

Wer Stoff für neue Playlists braucht und ein wenig Abwechslung vertragen kann, kann alle drei Pitch Perfect-Filme aktuell bei Netflix streamen.