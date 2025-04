Netflix-Finale nach fast 4 Jahren Wartezeit: In einer Woche kehrt How to Sell Drugs Online (Fast) aus der Versenkung zurück

Ein deutscher Netflix-Hit meldet sich ein letztes Mal zurück: In 7 Tagen startet die 4. Staffel von How to Sell Drugs Online (Fast) mit alter Stärke ins große Finale.

How to Sell Drugs Online (Fast) war 2019 eine der ersten deutschen Netflix-Serien. Nach Staffel 3 schickte die Serie ihre Hauptfigur ins Gefängnis und ein Abschluss schien gefunden. Doch in einer Woche, am 8. April 2025, kehrt der junge Drogenbaron Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt) nun doch noch einmal für eine finale 4. Staffel zurück.



Staffel 4 bei Netflix: How to Sell Drugs Online (Fast) meldet sich rasant zurück

Moritz will nach vier Jahren im Knast (und fast vier Jahren Netflix-Abwesenheit) in Staffel 4 von How to Sell Drugs Online (Fast) ein neues, legales Leben anfangen. Schließlich hat der kriminelle Online-Versandhandel "MyDrugs" ihm nur Scherereien eingebracht und das ganze Vermögen ist futsch.

Dass sein Rivale Dan (Damian Hardung) das Geschäft mittlerweile als Gamer-Supplement-Firma "Bonus-Life" zum Erfolg geführt hat, wurmt den jungen Ex-Knacki dann aber doch. Erst recht, weil sein bester Freund Lenny (Danilo Kamperidis) jetzt nicht nur Familienvater, sondern ebenfalls Teilhaber dieser Firma ist. Die guten Vorsätze sind schnell dahin und Moritz will nur noch eins: Die Kontrolle über das Unternehmen (und die alte Freundschaft) zurückerlangen.

Schaut hier den Trailer zu Staffel 4 von Netflix' HTSDO(F):

How to Sell Drugs Online (Fast) - S04 Trailer (Deutsch) HD

Bereits der Staffel 4-Trailer wartete mit Breaking Bad-Gefühlen auf und brachte How to Sell Drugs Online (Fast) so zurück, wie wir es kennen: Verspielt, laut und wild. Kein Wunder, dass die Netflix-Serie sich mit einer Durchschnittswertung von 7,3 bei Moviepilot großer Beliebtheit erfreut.



Unser (spoilerfreier) Serien-Check zu Staffel 4 fiel entsprechend positiv aus. Wir können vorab verraten: Die neuen Folgen sind wieder rasant erzählt und extrem lustig, wenn Gangster-Bosse sich nichts sehnlicher wünschen als Emojis und Moritz trotz Arschloch-Allüren immer noch unsere Herzen erweichen kann. Die Vorfreude auf den Start in einer Woche ist also berechtigt.

