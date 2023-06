40 Jahre alter Star Wars-Fehler, der kaum zu übersehen ist: Mark Hamill hat die perfekte Erklärung

Vor 40 Jahren trat Star Wars-Star Mark Hamill in die Luft. Nach seiner neuen Erklärung werdet ihr den Stunt-Fehler aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter mit ganz anderen Augen sehen.

Mark Hamill ist wahrscheinlich der einzige Star, der einen Filmfehler vergolden kann. In fünf Star Wars-Filmen der Hauptreihe verkörperte Hamill Luke Skywalker. In Die Rückkehr der Jedi-Ritter tritt er erstmals als voll ausgebildeter Ritter auf. In der legendären Jabba-Sequenz auf Tatooine im ersten Akt des Films zeigt er die ganze Palette seiner Fähigkeiten – und noch etwas mehr. Denn dem Stunt- und Choreo-Team unterlief eine recht offensichtliche Ungenauigkeit.

Mark Hamill verwandelt 40 Jahre alten Film-Fehler in Macht-Kick

Luke liefert sich in der Sequenz einen Kampf mit diversen Schergen Jabbas. Bei einem Tritt trifft er vor allem ... sehr viel Luft. Zwischen seinem Fuß und dem Kopf des Gegners sind ca. 20 Zentimeter Platz und das fällt selbst weniger aufmerksamen Fans auf. Wenn ihr den 40 Jahre alten Abschluss der ersten Star Wars-Trilogie regelmäßig schaut, fiebert ihr dem Luft-Kick vielleicht jedes Mal entgegen.

Bei Twitter fragte ein User, ob sich andere Fans von diesem Moment gestört fühlen. Mark Hamill antwortete selbst.

Wie kann sich jemand von meinem gefeierten, perfekt ausgeführten Macht-Kick gestört fühlen?

Nein, Mark, ab jetzt werden wir uns über den Moment nie wieder lustig machen. Denn diese Antwort ist so großartig, sie passt so gut in die Gesetze der Reihe, dass sie in den Star Wars-Kanon aufgenommen werden sollte. Macht-Tritte sind ab jetzt möglich. Mark Hamill hat es verordnet.

