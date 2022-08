Ahsoka-Serie bei Disney+: Alle Infos zu Start, Trailer, Cast und der Star Wars Rebels-Verbindung

Das Star Wars-Universum wird 2023 um die Ahsoka-Serie mit Rosario Dawson erweitert. Hier erfahrt ihr alles zum Cast, zum Trailer, zur Handlung und dem Start bei Disney+.

Ahsoka Tano ist eine der beliebtesten Star Wars-Figuren und hat bereits eine lange Reise hinter sich. Eingeführt wurde sie 2008 in dem Kinofilm The Clone Wars, der als Auftakt der gleichnamigen Animationsserie fungierte. 2020 erfolgte ihr Live-Action-Debüt in The Mandalorian. Nun erhält sie ihre erste eigene Star Wars-Serie.

Wann startet die Ahsoka-Serie bei Disney+?

Ein konkretes Startdatum steht noch nicht fest. Es ist aber davon auszugehen, dass die Ahsoka-Serie im Sommer 2023 bei Disney+ startet. Wie schon bei den vorherigen Star Wars-Serien dürfen wir uns auf eine wöchentliche Veröffentlichung der einzelnen Folgen einstellen. Konkret erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge.

Wer spielt Ahsoka in der neuen Star Wars-Serie?

Die Schauspielerin von Ahsoka Tano ist Rosario Dawson. Bekannt ist sie als Claire Temple aus den Marvel-Netflix-Serien und Quentin Tarantinos Death Proof – Todsicher. Schon in The Mandalorian und dem Spin-off Das Buch von Boba Fett war sie in der Rolle zu sehen. Sie ist allerdings nicht die erste Schauspielerin, die Ahsoka zum Leben erweckt.

© Disney Rosario Dawson als Ahsoka Tano in The Mandalorian

Im Animationsbereich steckt Ashley Eckstein hinter der Figur. Seit The Clone Wars leiht Eckstein Ahsoka ihre Stimme. Dementsprechend ist sie auch in Star Wars Rebels, Star Wars: Die Mächte des Schicksals und Star Wars: Tales of the Jedi zu hören. In allen drei Serien wird Ahsokas Geschichte auf unterschiedliche Weise ausgebaut.

Wer gehört zum Cast der Ahsoka-Serie?

Der Ashoka-Cast vereint einige spannende Namen. Neben Dawson sorgte vor allem das Casting von Mary Elizabeth Winstead und Natasha Liu Bordizzo für Aufsehen.

Der bisherige Cast von Ahsoka:

Angeblich hat auch Hayden Christensen einen Auftritt als Anakin Skywalker bzw. Darth Vader, was bedeuten könnte, dass wir Flashbacks wie in Obi-Wan Kenobi zu sehen bekommen. Zum Zeitpunkt von Ahsoka ist Vader nämlich schon tot.

Was ist die Handlung der Ahsoka-Serie?

In The Mandalorian erfahren wir, dass sich Ahsoka auf der Suche nach Großadmiral Thrawn befindet. Der Bösewicht spielt in Star Wars Rebels eine wichtige Rolle. Allgemein scheint Ahsoka, eine heimliche Rebels-Fortsetzung zu sein, was durch die Rückkehr von Figuren wie Sabine Wren, Hera Syndulla und Chopper bekräftigt wird.

Wie passt Ahsoka in die Star Wars-Timeline?

Hier könnte es verwirrend werden: Obwohl Ahsoka viele Figuren und Handlungsstränge aus Star Wars Rebels aufgreift, spielt die Serie nach den Ereignissen der 2. Staffel von The Mandalorian und der 1. Staffel von Das Buch von Boba Fett. Hier befinden wir uns rund fünf Jahre nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter im Jahr 9 NSY.

Wer steckt hinter der Ahsoka-Serie?

Jon Favreau und Dave Filoni, die schon The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett umgesetzt haben, halten bei Ahsoka die kreativen Zügel in Händen. Filoni begleitet die Entwicklung der titelgebenden Figur seit ihrer Einführung in The Clone Wars. Die erste Klappe zur Ahsoka-Serie (Arbeitstitel Stormcrow) fiel im Mai 2022.

Wann kommt der Trailer zur Ahsoka-Serie?

Auf der Star Wars Celebration 2022 wurde bereits erste bewegte Bilder aus der Serie gezeigt. Zu sehen gab es u.a. eine Rückansicht von Hera und die Innenräume der Ghost, dem zentralen Raumschiff aus Star Wars Rebels. Wann der erste offizielle Trailer zu Ahsoka im Internet veröffentlicht wird, steht noch nicht fest.

