42 Prozent Rabatt bis zum Prime Day: Holt euch Amazons neuesten Echo zum limitierten Einführungspreis

Amazon hat den neuesten Vertreter seiner Echo-Reihe vorgestellt und diesen gibt es bis zum großen Prime Day deutlich günstiger, aber nur solange der Vorrat reicht.

Amazon hat mit dem neuen Echo Spot eine Neuauflage seines smarten Weckers mit vereinfachtem Display und verbessertem Alexa-Lautsprecher vorgestellt. Als Einführungsangebot bis zum Ende des kommenden Prime Days gibt es das neue Modell begrenzt um satte 42 Prozent günstiger *. Wer noch kein Prime-Mitglied ist, kann den Vorteilsdienst auch risikolos kostenfrei testen * und jederzeit kündigen.



Das bietet Amazons neuer Echo Spot 2024



Gegenüber dem ursprünglichen Echo Spot von 2017 verzichtet Amazon beim Nachfolger auf eine integrierte Kamera sowie Videofunktionen und beschränkt sich bei dem smarten Wecker stattdessen auf das Wesentliche. Das vereinfachte Display mit verschiedenen farblichen und designtechnischen Anpassungsmöglichkeiten zeigt unter anderem Uhrzeit, Wettervorhersage, Erinnerungen und Songtitel an und ermöglicht auch die Steuerung anderer Smart-Home-Geräte – wahlweise per Touch oder Alexa-Sprachsteuerung.

Neben vorgefertigten Wecktönen lässt sich natürlich auch eigene Musik von Spotify, Amazon Music, Apple Music und Co. nutzen, die über einen nach vorne abstrahlenden, direktionalen 44,5-mm-Breitbandlautsprecher wiedergegeben werden. So lassen sich beispielsweise auch Podcasts und Hörbücher zum Einschlafen abspielen. Einstellbare Alexa-Routine sollen am Morgen neben der Musik mit heller werdendem Licht beim sanften Aufwecken helfen, inklusive optionaler Schlummerfunktion, um störungsfrei noch etwas länger liegenzubleiben.



Amazon verspricht obendrein Datenschutz- und Kontrollmaßnahmen auf mehreren Ebenen, darunter das Löschen von Sprachaufzeichnungen und eine Mikrofon-aus-Taste, mit der sich die Stromzufuhr zu den integrierten Mikrofonen unterbrechen und so deaktivieren lässt. Als Hardware-Tasten an der Oberseite gibt es derweil auch die Einstellung der Lautstärke. Für mehr Nachhaltigkeit besteht der neue Echo Spot zu 36 Prozent aus recycelten Materialien und ist abseits dessen in den Farben Schwarz, Weiß und Blau erhältlich.



Prime Day 2024: Noch mehr Vergünstigungen

Weitere Details zu den Features des neuen Amazon Echo Spot findet ihr auch auf der Shop-Seite bei Amazon *. Zum bevorstehenden Prime Day ist unterdessen auch noch mit weiteren vergünstigten Amazon-Geräten zu rechnen, ebenso wie unter anderem mit Fernsehern, Kopfhörern, Soundbars oder Brettspielen.

Wie immer solltet ihr auch am Prime Day Preise vergleichen. Bei Amazon-Eigenmarken könnt ihr aber ziemlich sicher sein, dass ihr am Prime Day dort die besten Preise erhaltet. Der Prime Day findet am 16. und 17. Juli für Prime-Mitglieder statt. Bis dahin gibt es, solange der Vorrat reicht, auch den neuen Echo Spot vergünstigt.



