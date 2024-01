48 Jahre nach Horror-Meilenstein kommt die Vorgeschichte: Beklemmender Trailer für The First Omen entfesselt den Antichrist

Fast 50 Jahre nach Das Omen erzählt The First Omen die Vorgeschichte des Horror-Klassikers. Der erste Trailer stimmt auf das Spektakel über den Antichristen ein.

Mit Das Omen erschien 1976 einer der erfolgreichsten Horror-Filme aller Zeiten. Die Geschichte über den dämonischen Jungen Damien, der sich als Antichrist und Sohn des Teufels höchstpersönlich entpuppt, wurde zur Kinokassen-Sensation.

Seitdem kommt das Omen-Franchise auf fünf Filme, zu denen zuletzt ein Remake von 2006 zählte. Dieses Jahr erscheint ein neuer Teil der Reihe, der die Vorgeschichte des Antichristen erzählt. Ein erster Trailer stimmt darauf ein.

Schaut hier den ersten Trailer zu The First Omen:

The First Omen - Trailer (English) HD

Das ist die Handlung der Horror-Vorgeschichte

Die Hauptfigur in The First Omen ist die junge Frau Margaret (Nell Tiger Free), die sich in Rom der Kirche anschließen will und auf eine Verschwörung stößt, die sich um die Geburt des Antichristen dreht.

Mit einem Budget von über 4 Millionen Dollar spielte Das Omen von 1976 laut Box Office Mojo weltweit über 60 Millionen Dollar ein, was für damalige Verhältnisse ein Mega-Erfolg war. Ob das Prequel ähnlich erfolgreich wird, bleibt abzuwarten.

Wann startet The First Omen im Kino?

In den USA startet der Horror-Film am 5. April 2024 in den Kinos. Ein deutscher Termin steht noch nicht fest, dürfte aber zeitnah bekannt gegeben werden.

Zum Cast gehören neben Nell Tiger Free auch Bill Nighy (Fluch der Karibik 2) und Sônia Braga (Bacurau). Regie führt Arkasha Stevenson (Legion).

