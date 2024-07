5 Jahre vor Beverly Hills Cop 4 startete Eddie Murphy das erste Netflix-Comeback – und es ist ein Karriere-Highlight

Eddie Murphy lässt sich derzeit für sein großes Netflix-Comeback in Beverly Hills Cop: Axel F. feiern. Lasst euch aber nicht seinen ersten Film auf dem Streaming-Dienst entgehen.

Hollywood-Star Eddie Murphy, der neuerdings in Beverly Hills Cop: Axel F. zu sehen ist, war eigentlich nie weg. Nur ließ seine Filmographie nach karrieredefinierenden Komödien der 80er und 90er etwas nach. 2019 meldete er sich schließlich mit einem Netflix-Film namens Dolemite Is My Name zurück – und fand zu alter Form zurück.

Dolemite Is My Name mit Eddie Murphy auf Netflix: Ein Liebesbrief an die Blaxploitation-Filme der 70s

Die Netflix-Komödie ist ein Biopic über die Blaxploitation-Legende Rudy Ray Moore. Ein berüchtigter Stand-up-Comedian, der sich in den 1970er Jahren ein aberwitziges Pimp-Alter-Ego erschuf. Ohne jegliche Kenntnisse im Filmbereich machte er sich daran, den schlagkräftigen Zuhälter-Helden Dolemite für mehrere Low-Budget-Streifen auf die Leinwand zu bringen. Dabei war Moore weder ein erfahrener Schauspieler, noch ein Karate-kundiger Martial-Arts-Macho wie sein überlebensgroßer Titelheld.

Netflix Dolemite Is My Name

Murphy zollt seinem Idol mit jeder Menge Charme und Herz Tribut durch eine Performance, die sich mit seinen besten Rollen messen kann. Gleichzeitig ist Dolemite Is My Name ein enthusiastischer Liebesbrief an unabhängige Filmemacher:innen und ein Plädoyer für die Bedeutsamkeit von Repräsentation in den Medien.

Für den Film von Craig Brewer, der danach noch Der Prinz aus Zamunda 2 mit Murphy für Amazon drehte, konnte sogar Wesley Snipes als abgehobener Regisseur D'Urville Martin gewonnen werden – ein Comedy-Highlight des Films. Keegan-Michael Key, Mike Epps, Chris Rock, Snoop Dogg, Da'Vine Joy Randolph und Bob Odenkirk ergänzen das Ensemble.

Die Originalfilme sind leider nicht so leicht zu bekommen. Dafür zeigt der Netflix-Film am Ende einige Szenen aus den notorischen Dolemite- und Petey Wheatstraw-Filmen von Rudy Moore.

