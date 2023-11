54 (!) Blu-rays: Eine der größten Sci-Fi-Geschichten aller Zeiten könnt ihr euch jetzt als limitierte Edition sichern

Die ultimative Star-Trek-Sammlung rund um einen der beliebtesten Enterprise-Captains gibt es jetzt mit der The Picard Legacy Collection fürs Heimkino.

Patrick Stewarts Paraderolle fand mit ihrer eigenen Serie Anfang des Jahres voraussichtlich einen Abschluss. Jetzt können sich Star-Trek-Fans mit der Legacy Collection alle Serien und Filme mit Enterprise-Captain Jean-Luc Picard als limitierte Sonderedition nach Hause holen.



Sage und schreibe 54 Blu-rays sind in der hochwertigen Box enthalten. Die Veröffentlichung findet am 16. November bei Amazon * statt, vorbestellen könnt ihr die Luxus-Edition aber jetzt schon. Dazu gibt es eine ganze Reihe an Dreingaben und Goodies. Die Sammlung dürfte aufgrund ihrer Limitierung über kurz oder lang vergriffen sein, daher solltet ihr besser schnell sein.



Das bietet die Star Trek: The Picard Legacy Collection



Wie bereits erwähnt, bietet die umfangreiche Box alle Serien mit Jean-Luc Picard, wozu natürlich Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert mit den Staffeln 1 bis 7 und Star Trek: Picard mit den Staffeln 1 bis 3 gehört. Zudem sind mit Star Trek VII - Treffen der Generationen, Star Trek VIII - Der erste Kontakt sowie Star Trek IX - Der Aufstand und Star Trek X - Nemesis alle Filme mit Picard an Bord.



Als Dreingaben und Goodies gibt es ein sogenanntes Coffeetable-Book mit dem Titel "The Wisdom of Picard: The Legacy Collection Edition" in edler Aufmachung, magnetische Captain-Picard-Abzeichen sowie vier Chateau-Picard-Untersetzer und ein thematisch passendes Spielkarten-Set.



Star Trek: Geht es mit Picard weiter?



Während Star Trek-Fans dieses Jahr ein Picard-Spin-off forderten und stattdessen eine Teenie-Serie bekommen werden, ist das letzte Wort um einen neuerlichen Auftritt von Picard noch nicht gesprochen. Denn auch wenn es mit seiner eigenen Serie voraussichtlich nicht mehr weitergehen wird, sollen Gastauftritte in neuen Projekten denkbar sein.



Ein solches Projekt wäre das designierte Star Trek: Legacy, in der Figuren aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert mit einer ganz neuen Generation interagieren könnten. Allerdings hat Star Trek: Legacy noch kein grünes Licht erhalten und befindet sich gegenwärtig auch aufgrund einer Vielzahl anderer Projekte nicht in Entwicklung.



