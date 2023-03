Star Trek-Fans fordern ein Picard-Spin-off – und bekommen stattdessen eine Teenie-Serie

Paramount+ erweitert Sci-Fi-Franchise von Star Trek um die neue Serie Starfleet Academy. Es ist nicht das Spin-off, was Fans gerade am meisten fordern.

Mit der 3. Staffel von Picard und der 5. Staffel von Discovery gehen bald zwei Star Trek-Serien zu Ende. Schrumpfen wird das beliebte Science-Fiction-Franchise allerdings nicht. Denn Paramount+ hat nun Nachschub in Form der neuen Serie Star Trek: Starfleet Academy bestellt. Viele Fans zeigen sich wenig erfreut über die Ankündigung. Der Ruf nach einem ganz anderen Spin-off wurde nicht erhört.

Star Trek: Starfleet Academy wird eine Sci-Fi-Teenie-Serie – und Fans sind nicht begeistert

Mit Starfleet Academy wurde nun die bereits 7. Star Trek-Serie von Paramount+ angekündigt. Innerhalb der letzten sechs Jahre erweiterete der Streaming-Dienst das Franchise mit den Live-Action-Serien Discovery, Picard und Star Trek: Strange New Worlds sowie der Kurzfilm-Serie Star Trek: Short Treks. Dazu gestellten sich die Animations-Serien Star Trek: Lower Decks und Star Trek: Prodigy.

Paramount Wird Tilly in Starfleet Academy mitspielen?

Starfleet Academy wird voraussichtlich 2025 starten und ist die erste Star Trek-Serie, die sich um die Ausbildung und Abenteuer junger Kadetten an der Akademie der Sternenflotte dreht. Die kreative Leitung übernehmen Franchise-Chef Alex Kurtzman und Noga Landau, die zuvor die Jugendserie Nancy Drew entwickelte.

Voraussichtlich wird die Serie im 32. Jahrhundert spielen und wäre damit ein Spin-off zu Star Trek: Discovery. Darin wurde in Staffel 4 die Sternenflotten-Akademie über ein Jahrhundert nach dem Brand (eine galaxieweite Katastrophe, die den Zusammenbruch der Föderation zur Folge hatte) wiedereröffnet. Haptfigur Tilly (Mary Wiseman) verließ ihren Posten, um an der Akademie zu unterichten.

Eine Teenie-Serie im Star Trek-Kosmos ist sicherlich ein spannender und neuer Ansatz für das Franchise. Unter der Ankündigung von Starfleet Academy auf Twitter häuft sich allerdings die Enttäuschung vieler Fans, die auf die Bestellung eines anderen Projekts gehofft hatten.

"Fans: Wir lieben Strange New Worlds und Picard Staffel 3. Bitte gebt uns mehr solcher Shows.

Paramount: Das Beste, was ich tun kann, ist ein Discovery-Spin-off"

"Sorry, aber als Trek Fan seit über 30 Jahren, ist das nicht, was ich nach Star Trek: Picard wollte. Wir wollen Raumschiff-Trek im 25. Jahrhundert von Terry Matals"

Star Trek: Legacy ist die Serie, die Fans wirklich wollen

Die 3. Staffel von Star Trek: Picard begeistert aktuell viele Fans. Unter der Leitung von Showrunner Terry Matalas verbindet diese The Next-Generation-Charaktere mit neuen Figuren, einer großen Portion Nostalgie und einer aufregenden Weltraum-Geschichte.

Aber es ist die letzte Staffel. Terry Matalas teilte vor kurzem auf Twitter seine Idee für eine Fortsetzung. Sein Wunschprojekt hört auf den Namen Star Trek: Legacy . Diese Spin-off-Serie würde an die Ereignisse von Picard anknüpfen und "die letzte und die nächste Generation" an Figuren zusammenbringen.

Paramount Trekkie brauchen mehr Abenteuer mit Captain Shaw

Die Idee des Picard-Spin-offs wurde von Fans begeistert aufgenommen. Sogar einige Star Trek-Stars sprachen bereits euphorisch über das potentielle Legacysequel. Wer sich noch gar nicht zu Star Trek: Legacy geäußert hat, ist Paramount+. Bei all dem Hype ist es überraschend, dass mit Starfleet Academy jetzt (zuerst) ein gegensätzliches Projekt bestellt wurde.

Der Erfolg der 3. Staffel von Picard zeigt, dass ein Star Trek-Legacyquel das ist, was Fans gerne sehen wollen. Sowohl die The Next Generation-Rückkehrer als auch neue Charaktere, wie Jack Crusher (Ed Speleers), USS Titan-Captain Shaw (Todd Stashwick) und Sidney La Forge (Ashlei Sharpe Chestnut) begeistern. Eine Fortsetzung könnte zudem zahlreiche Figuren aus Serien wie Star Trek: Raumschiff Voyager und Star Trek: Deep Space Nine zurückholen, die im Finale von Picard nicht zu sehen sind.

Die Hoffnung auf neue Abenteuer in 25. Jahrhundert nach dem Ende von Picard ist noch längst nicht verloren. Starfleet Academy ist nur eines von vielen Projekten , die laut Alex Kurtzman bald angekündigt werden könnten.



Und vielleicht erfüllt sich der große Fan-Wunsch ja schon nächste Woche. Am 5. April 2023 findet der alljährliche First Contact Day statt, an dem das Star Trek-Franchise zelebriert wird.

