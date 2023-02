6 für 30 Euro: Über 500 Blu-rays jetzt günstig bei Amazon, darunter Sci-Fi-Horror, kaum bekannter Johnny-Depp-Film & Zombie-Kult

Amazon bietet aktuell eine besonders große Auswahl an Blu-ray-Filmen im Angebot an, die es ab sechs Stück zum Festpreis gibt. Dabei ist ein Johnny Depp-Film, den kaum jemand gesehen hat, und noch viel mehr.

Noch bis zum 5. März lässt sich beim Blu-ray-Kauf bei Amazon ordentlich sparen: Aus einer Auswahl von über 500 Filmen * können sechs Titel gewählt werden, für die anschließend zusammen nur 30 Euro bezahlt werden müssen. Je nach Einzelkaufpreis der Discs fällt die Ersparnis dabei unterschiedlich hoch aus, doch ohne die Aktion würden hier sonst meist deutlich über 60 Euro fällig werden.

So lässt sich bei dem Amazon-Angebot sparen



Um den vergünstigten Preis in Anspruch zu nehmen, müssen auf der Amazon-Übersichtsseite zur Aktion * lediglich die sechs gewünschten Artikel in den Warenkorb gelegt werden.

Der Angebotspreis wird dann automatisch an der Kasse angewendet, sofern die Artikel qualifiziert sind. Diese sollten entsprechend hochpreisig ausfallen, damit sich das Angebot auch besonders lohnt.



Johnny-Depp-Film, Sci-Fi-Horror und mehr: Blu-ray-Aktion bei Amazon mit großer Auswahl

Die zur Auswahl stehenden Titel erstrecken sich dabei auf die unterschiedlichsten Genres, Produktionsjahre und Darstellerriegen, wodurch man zum Stöbern eingeladen wird. Diverse Klassiker älteren und jüngeren Datums sind ebenso mit an Bord, wie auch vereinzelte Geheimtipps.

Mit City of Lies ist zum Beispiel ein wenig beachteter Krimi rund um die Ermordung der Rap-Legenden Tupac Shakur und The Notorious B.I.G mit Johnny Depp und Forest Whitaker in den Hauptrollen dabei. Dieser sollte ursprünglich 2018 veröffentlicht werden, schaffte es dann aber 2021 nur in wenige ausgewählte US-Kinos.



Mit der kultigen Zombie-Komödie One Cut of the Dead ist zudem das japanische Original des derzeit im Kino befindlichen Remakes Final Cut of the Dead aus Frankreich vertreten. Weitere sehenswerte Beispiele aus der Auswahl sind Die Farbe aus dem All, Suspiria (2018), The Neon Demon, Headshot, Das Blutrote Kleid, oder Parasite. Sämtliche im Bundle vergünstigten Blu-ray-Filme gibt es auf der Übersichtsseite bei Amazon:

