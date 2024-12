60 Jahre alte Sci-Fi-Serie feiert Weihnachten mit Zeitreisen, Aliens und Dinos auf Disney+

Eine britische Sci-Fi-Institution, die älter als Star Trek ist, präsentiert heute ihr Weihnachtsspecial auf Disney+. Sogar ein Bridgerton-Star spielt mit.

Für Sci-Fi-Fans ist Weihnachten nicht nur aus Feiertagsgründen ein Fest. Meist hat die britische Serie Doctor Who zu dieser Zeit ein X-Mas-Special in petto. Und seit Disney+ mit der BBC-Produktion unter einer Decke steckt, gibt es die Sonderfolge sogar parallel zur Ausstrahlung im UK-Fernsehen.

So öffnet sich heute, am 25. Dezember 2024 ab 18:10 Uhr, der Vorhang für das Doctor Who-Weihnachtsspecial Joy to the World mit Bridgerton-Star Nicola Coughlan als Sidekick des Doctors (Ncuti Gatwa).

Doctor Who: Joy to the World – das Sci-Fi-Weihnachtsspecial auf Disney+

Seit seinem letzten Abenteuer ist der 15. Doctor (Gatwa) wieder allein in der TARDIS unterwegs und besucht das Time Hotel, welches Gästen eine Übernachtung in allen möglichen Zeitperioden ermöglicht. Als Joy (Coughlan) im Dezember 2024 in London eincheckt, ahnt sie nicht, was für ein Zeitreise-Abenteuer voller Aliens und Dinosaurier auf sie zukommt. Ihre neue Time Lord-Bekanntschaft deckt dabei eine sinistre Gefahr für die ganze Welt auf, hinter der sich alte Widersacher verbergen.

Schaut hier den deutschen Trailer zum Doctor Who-Special Joy to the World:

Doctor Who - S41 Weihnachts-Special (Deutsch) HD

Während Russell T. Davies für die letzte Staffel von Doctor Who (erneut) den Showrunner-Posten übernahm, zeichnet sein damaliger Nachfolger Steven Moffat für diese Weihnachtsfolge verantwortlich. Alex Sanjiv Pillai führte Regie.

Regulär geht es mit Doctor Who ab kommendem Jahr auf Disney+ weiter, wenn die 2. Staffel mit Ncuti Gatwa als abenteuerlustiger Time Lord ansteht. Sie wird aus Neustartgründen "Staffel 2" genannt, obwohl es sich eigentlich um die 15. Season seit der New Who-Ära ab 2005 handelt. Als neuer Companion tritt Schauspielerin Varada Sethu (Coronation Street) dann die Nachfolge von TARDIS-Beifahrerin Ruby Rose (Millie Gibson) an, wie die BBC im Frühjahr bestätigte.



Doctor Who begann 1963, also einige Jahre vor dem Star Trek-Start mit Raumschiff Enterprise, im Programm der britischen Sendeanstalt BBC. Seitdem ist die Serie eine feste Sci-Fi-Institution mit ständig wechselndem Star in derselben, stets regenerierenden Rolle.