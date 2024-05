Jetzt bei Disney+: Neustart einer Sci-Fi-Serie, die seit 60 Jahren läuft (und ihr könnt ohne Vorwissen einsteigen)

Bei Disney+ lief die 14. Staffel von Doctor Who an, die auch als 1. Season bezeichnet wird, weil sie mehr oder weniger ein Neuanfang sein soll. Brandneue Abenteuer in Raum und Zeit erwarten euch.

Seit die britische Sci-Fi-Institution Doctor Who im Jahr 2005 auf die Bildschirme zurückkehrte, spricht man von New Who und die Zählung der seit 1963 laufenden Serie begann von vorn mit Staffel 1. Mittlerweile sind wir bei der 14. Season seit der Neuauflage angekommen und ein weiterer Reset hat stattgefunden.

Passenderweise ist Showrunner Russell T. Davies zurück, der die Serie damals ins Programm der BBC zurückbrachte. Doch einiges hat sich geändert. Mittlerweile ist Disney+ als Co-Producer an Bord, so dass die Serie mit der neuen Staffel 1 am 11. Mai 2024 parallel zur UK-Premiere international online geht. Zum Auftakt gibt es zwei Episoden, danach geht es wöchentlich weiter.

Sci-Fi-Abenteuer durch Raum und Zeit mit Doctor Who auf Disney+

In den jüngsten, bereits bei Disney+ vorliegenden Doctor Who-Specials kehrte der 10. beziehungsweise 14. Doctor (David Tennant) noch einmal zurück, um ein letztes Abenteuer zu erleben und die Serie feierlich an den 15. Doctor in Gestalt von Ncuti Gatwa (Sex Education) zu übergeben. Sein erstes volles Abenteuer erlebte er im Weihnachtsspecial The Church on Ruby Road, in dem er die Bekanntschaft seiner neuen Begleiterin Ruby Sunday (Millie Gibson) machte.

Gemeinsam werden der Time Lord und sein menschlicher Companion im TARDIS genannten Raum- und Zeitschiff das All und verschiedene Ären bereisen und dabei auf Verbündete, Schurk:innen und Monster treffen. Schließlich haben sie als frühere Findelkinder viel gemeinsam und auch hinter der Kamera scheinen die frischgebackenen Co-Stars sehr natürliche Chemie miteinander zu haben.

Dragqueen Jinkx Monsoon spielt in der neuen Season eine antagonistische Figur namens Maestro, die einige für die neue Inkarnation des Masters halten – den Nemesis und manchmal Frenemy des Doctors vom Heimatplaneten Gallifrey. Oder handelt es sich dabei um eine falsche Fährte? Die skrupellosen Daleks sollen vorerst nicht auftauchen.

Showrunner RTD sagte zur neuen Staffel im Pressematerial:

Man könnte jede Folge für sich gucken, ohne sich von der Continuity aufhalten zu lassen. Aber wie wir Weihnachten schon gesehen haben, gibt es offensichtlich ein Mysterium bezüglich Rubys biologischer Familie. Sie wurde als Findelkind vor einer Kirche gelassen. Es ist wie ein Märchen, aber es verfolgt sie. Die Story ist schon fertig. Wer ist ihre Mutter? Wie können sie herausfinden, was passiert ist? Die Art und Weise, wie der Doctor da hineinspielt, ist faszinierend.

Die erste Episode trägt den Titel Space Babies und dreht sich um genau das, wonach es klingt: intelligente Babys in einem Raumschiff. Ex-Showrunner Steven Moffat steuerte mit Boom ebenfalls eine Episode bei, in welcher der Doctor auf eine Alien-Landmine tritt. In der Vergangenheit hatte er außerhalb seines Laufs als Chefautor Highlight-Einzelfolgen wie Blink und The Girl in the Fireplace beigesteuert.

Insgesamt erwarten uns acht neue Episoden und eine weitere Staffel ist der Serie längst sicher.

Eine neue Doctor Who-Ära beginnt auf Disney+

Der neue Hauptdarsteller Gatwa ist übrigens die erste Person of Color in der Doctor Who-Traditionsrolle. Über seine erste volle Season und seinen Showrunner sagte er:

Ich denke, er fängt das menschliche Dasein auf brillante Weise ein und nimmt uns gleichzeitig in Zeiten mit, die wir uns nicht mal vorstellen könnten. Er ist sehr gut darin, Mikro und Makro nebeneinanderzustellen, Licht und Dunkel, Tragödie und Comedy. Er ist exzellent darin, Dualität zu schreiben. Außerdem hat er keine Angst davor, ein bisschen gefährlich zu sein. Und das macht es richtig spannend.

Zum weiteren Cast der neuen Doctor Who-Staffel gehören Jemma Redgrave als UNIT-Chefin Kate Stewart, Mindhunter-Star Jonathan Groff in einer Mystery-Rolle aus der Regency-Ära, Bonnie Langford als Ex-Companion Mel Bush, die aus Heartstopper bekannte Yasmin Finney in der Rolle von Donnas Tochter Rose Noble und Michelle Greenidge als Carla Sunday. Game of Thrones-Star Indira Varma spielt eine Schurkin namens The Duchess – eine weitere Time Lady womöglich?



Wann kommen welche Doctor Who-Folgen auf Disney+?

11. Mai: Space Babies | The Devil's Chord

18. Mai: Boom

25. Mai: 73 Yards

1. Juni: Dot and Bubble

8. Juni: Rogue

15. Juni: The Legend of Ruby Sunday

22. Juni: Empire of Death (Staffelfinale)





Wer dazu bereit ist, als Neuling ein paar Hausaufgaben als Vorbereitung zu machen, sollte zumindest das Weihnachtsspecial 2023 oder auch die drei kurz davor veröffentlichten Doctor Who-Staffeln bei Disney+ streamen. Wie gut sich die erste Episode der "1. Staffel" wirklich als Einstieg eignet, muss sich erst zeigen.

