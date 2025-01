"Schneller, gemeiner": Neue Daredevil-Serie verspricht, knallhart wie The Penguin zu werden

Charlie Cox' Rückkehr in Daredevil: Born Again soll einen Tonfall haben, der sich nicht vor dem düsteren Serien-Hit The Pengiun aus dem letzten Jahr verstecken muss.

Der kürzlich erschienene erste Trailer zur neuen Daredevil-Serie versprach bereits, dass Daredevil: Born Again eine düstere Richtung einschlagen würde. Nun zieht die Rückkehr des Teufels von Hell's Kitchen bei Disney+ sogar einen vielversprechenden Vergleich zur besten Superheldenserie 2024 und kurbelt damit die teuflische Vorfreude an. Daredevil: Born Again wird wie The Penguin, nur gemeiner Daredevil: Born Again knüpft dort an, wo Marvel's Daredevil 2018 mit Staffel 3 endete: Der blinde Anwalt Matt Murdock (Charlie Cox) führt eine erfolgreiche Anwaltskanzlei mit seinen engsten Vertrauten Karen (Deborah Ann Woll) und Foggy (Elden Henson). Doch heißt das, er hat seine Karriere als maskierter Rächer an den Nagel gehängt? Den politischen Aufstieg des "geläuterten" Kingpins Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) kann er nur schwer ignorieren und es bleibt nicht lange ruhig. Auch wenn die erste Daredevil-Serie von Netflix produziert wurde (und mittlerweile zu Disney+ * gewechselt ist) und die Sequel-Serie direkt zu Disney+ kommt, verriet der neue Showrunner Dario Scardapane (The Punisher), dass die Rückkehr deutlich anders daherkommen wird, als die letztjährigen Marvel-Serien. Stattdessen zog er laut Gamesradar den Vergleich zum gefeierten The Batman-Ableger The Penguin von DC: Es ist wirklich seltsam. Man arbeitet in einem Vakuum und dann erscheint etwas anderes und man denkt: 'Oh, wow'. Ich würde sagen, auf viele Arten ist The Penguin unsere direkte Konkurrenz. Wir sind allerdings geerdeter, weniger stilisiert und sogar noch mehr im Hier und Jetzt verwurzelt. Ich habe Penguin geliebt. Wir sind etwas schneller, gemeiner, sauberer in unserer Geschichtsführung. Wer sich vom ersten Trailer noch nicht von der harten Herangehensweise des roten Teufels überzeugen lassen hat, dem verspricht Scardapane außerdem, Daredevil: Born Again sei nun deutlich düsterer und gehe "so weit wie keine Disney+-Serie zuvor". Wann startet Daredevil: Born Again bei Disney+? Am 5. März 2025 kommt die erste Folge der neuen Daredevil-Serie bei Disney+. Die restlichen der insgesamt 9 Episoden werden anschließend wöchentlich ausgestrahlt. Die Dreharbeiten zu Staffel 2 beginnen sogar noch vor dem Serienstart von Staffel 1. Podcast-Vorschau mit Daredevil: Diese Serien-Highlights erwarten euch 2025 Wie spannend das Serienjahr 2025 daherkommt, verraten wir euch im Podcast. Damit ihr jetzt schon die Highlights bei Netflix, Disney+, Apple TV+, WOW und Co. kennt, die ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Ob die Rückkehr von Daredevil oder Horror-Clowns, Yellowstone-Nachschub oder hochwertige neue Sci-Fi-Serien: In unserer Serienvorschau ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.