8 Stunden beste Abenteuer-Unterhaltung für unter 20 Euro: Sichert euch den seit 56 Jahren laufenden Sci-Fi-Kult auf Blu-ray

Seit 56 Jahren gibt es das Planet der Affen-Franchise und im Mai 2024 wird der zehnte Film in den Kinos starten. Die erste Verfilmung Planet der Affen wurde 1968 von dem gleichnamigen Sci-Fi-Roman des französischen Autors Pierre Boulle adaptiert. Die fünfteilige Original-Reihe ist in einer Legacy Collection auf Blu-ray erhältlich und aktuell auf Amazon heruntergesetzt. Ihr bekommt die fünf Sci-Fi-Klassiker für unter 20 Euro.

Das umfassende Bonusmaterial hält viele zusätzlichen Informationen über die Hintergründe der Filme bereit. Unter anderem könnt ihr euch über Audiokommentare, Featurettes, Make-up-Tests, Outtakes und Bildergalerien freuen. Außerdem gibt es ein Trivia Game und eine interaktive Dokumentation.

Die Filme der Planet der Affen Legacy Collection

Die Geschichte des Planet der Affen-Franchise

Planet der Affen erzählt von einer umgekehrten Welt, in der es die Affen sind, die sich über die Menschen erheben. Der Originalfilm stieß auf viel Begeisterung. Mit 87 Prozent positiver Bewertungen auf Rotten Tomatoes gehört er zu den erfolgreichsten Werken des Franchise. Auch in unserem Ranking landet Planet der Affen auf Platz 2.

Nach der Original-Reihe lag das Franchise 31 Jahre brach, bis Tim Burton 2001 mit Planet der Affen ein Remake wagte. An den Kinokassen scheiterte der Film und auch Fans waren enttäuscht. Mit 21 Prozent ist er bei Rotten Tomatoes am schlechtesten vom Publikum bewertet worden.

Überaus erfolgreich war dann die Trilogie, die zwischen 2011 und 2017 in den Kinos lief. Dank der neuen Perspektive und dem emotionalen Plot wurden alle drei Teile von Fans und Kritiker:innen hochgelobt. Die Planet der Affen-Trilogie * findet ihr ebenfalls reduziert auf Amazon. Alle drei Filme bekommt ihr schon für 14 Euro auf Blu-ray.

Fortsetzung Planet der Affen: New Kingdom erscheint im Mai

In diesem Jahr gibt es mit Planet der Affen: New Kingdom eine Fortsetzung, die schon am 8. Mai in den deutschen Kinos startet. Alle Hintergründe zur Fortsetzung, Regisseur und Cast haben wir für euch zusammen gefasst.

Die Handlung spielt rund 300 Jahre nach Caesars Tod und beschäftigt sich mit dessen Vermächtnis. Von der menschlichen Zivilisation ist nicht mehr viel übrig. Die Affen haben ihr eigenes Königreich errichtet und beherrschen den Planeten, doch dieser ist kein idyllischer Ort.

Der machthungrige Anführer Proximus Caesar versklavt andere Stämme und hat es auf die alte Technologie der Menschen abgesehen. Der Schimpanse Noa begibt sich zusammen mit der jungen Menschenfrau Mae auf eine gefährliche Reise, um Proximus zu stoppen.

