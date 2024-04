800-Millionen-Spaß: Neuer Scary Movie-Film kommt tatsächlich

Vor 11 Jahren kam der letzte Scary Movie-Film ins Kino. Jetzt plant Paramount den Neustart der Horror-Parodie-Reihe, die einst mit Scream-Witzen begann.

Die Filmparodie ist tot? Nicht mehr lange. Die Scary Movie-Reihe war der letzte verträgliche Ausläufer von Comedy-Knallern wie Hot Shots und Die nackte Kanone. 2013 röchelte das Horror-Franchise mit Scary Movie 5 allerdings den letzten Gag in die Lichtspielhäuser. Seitdem wurde es ruhig um die Reihe. Bis jetzt. Bei der CinemaCon in Las Vegas hat Paramount den Neustart von Scary Movie mit dem Rest der Schenkel klopfenden Welt geteilt.

Was über den neuen Scary Movie-Film bekannt ist

Der Gruselspaß aka Scary Movie 6 wird beim Hollywood Reporter als "neuer Ansatz für das Franchise" beschrieben. Außerdem heißt es:

Im Herbst soll der Dreh starten

Produziert wird der Neustart von Fast and Furious-Produzent Neal H. Moritz

Der Kinostart wird 2025 oder 2026 erwartet

Es ist nicht bekannt, ob Original-Stars wie Anna Faris zurückkehren oder Filmemacher wie Keenen Ivory Wayans und David Zucker.

Weiteres keatives Personal steht noch nicht fest, vom Casting ganz zu schweigen.

Ja, es gibt wirklich schon 5 Scary Movie-Filme

Scary Movie erblickte 2000 das Licht der Welt, der zweite Film Scary Movie 2 folgte 2001. Ab Teil 3 übernahm Die nackte Kanone-Macher David Zucker die Führung, der bei Scary Movie 3 und Scary Movie 4 Regie führte. Fun Fact: Chernobyl- und The Last of Us-Autor Craig Mazin schrieb an den Drehbüchern für beide Filme mit.

Paramount Die Scary Movie-Original-Stars Regiina Hall und Anna Faris

2013 erschien dann Malcolm D. Lees Scary Movie 5. Alle fünf Filme haben insgesamt über 830 Millionen Dolalr eingespielt. Teil 5 knackte weltweit jedoch nicht einmal die 100-Millionen-Grenze. Ein Neustart ist im Reboot-Zeitalter wenig überraschend, steht aber unter Zugzwang, etwas Neues oder zumindest Gags auf Scary Movie 1-Level aufzufahren.

Stoff für Horror-Parodien gibt es genug, dank Hits wie A Quiet Place, Smile oder M3GAN. Und selbst Scream – letztlich die Basis von Scary Movie anno 2000 – wird munter weiter produziert. Teil 7 ist in Arbeit. Noch hat Scary Movie das Original aber nicht eingeholt.