Horror-Ereignis bei Netflix: Fear Street Teil 2 wird noch blutiger & der Trailer ist ein erster Vorgeschmack

Es geht schon bald weiter mit Fear Street Teil 2 bei Netflix. Der lange Trailer zeigt schon mal, dass die Regisseurin ihre Drohung erst meint: "Mehr Blut, mehr Blut!"

Der erste Teil der Fear Street-Trilogie ist seit vergangenem Freitag bei Netflix. Die Fortsetzung folgt eine Woche später schon am kommenden Freitag. Wir stecken mittendrin im wahrscheinlich größten Filmevent des Sommers bei dem Streamingdienst.

Schon Teil 1994 schockte mit teilweise extrem brutalen, durchaus schockierenden Kills. Regisseurin Leigh Janiak verspricht bei IndieWire , dass Teil 2 Fear Street: 1978 nochmal ein paar Bluteimer mehr über uns auskippen wird.

Der brutale Trailer zu Fear Street Teil 2

Der neue Trailer zu Teil 2, der ausführlicher daherkommt als der Ausblick direkt nach dem Film, löst die Prognose bereits ein. Außerdem lässt das Summercampt-Setting keinen Zweifel daran, welcher Slasher-Klassiker diesmal Pate stand (Freitag der 13.).

Fear Street 1978 - Trailer (English) - HD

Das sagt die Fear Street-Regisseurin über ihren Blutdurst:

Wir haben den zweiten Film als letztes gedreht und als wir ihn in Angriff nahmen, war ich so müde. So müde. Immer, wenn wir eine Szene mit einem Kill oder einem Angriff hatten, hab ich sowas gesagt wie, 'Mehr Blut, mehr Blut, lasst uns das verdammt noch mal tun!' Ich ließ nicht mit mir verhandeln, es ging nur um mehr und mehr.

Äh, okay? Wir wollen uns nicht beschweren und freuen uns auf das Blutwellenbad, in dem Stranger Things-Star Sadie Sink in Fear Street Teil 2 schwimmen wird.

Fear Street Teil 2: Wann und wie geht das Horror-Event bei Netflix weiter?

Am Freitag den 9. Juli startet Fear Street Teil 2 bei Netflix

Spoiler zum ersten Teil: Fear Street 1994 endet, als klar ist, dass Fluch auf eine Hexe zurückgeht und sich nicht so leicht brechen lässt, wie gedacht. Kiana Madeira als Deena lässt sich die Geschichte einer früheren Mordserie erzählen.



Der 2. Fear Street-Film macht daher einen Abstecher ins Jahr 1978. Im Camp Nightwing finden die Jugendlichen aus Sunnyvale und Shadyside heraus, dass ihre beiden Städte von Horror geplagt sind. Nun müssen sie sich zusammenschließen, um ein grauenvolles Rätsel zu lösen, ehe es zu spät ist.



