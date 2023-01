Ab heute bei Netflix: Sci-Fi-Kracher von Horrormeister liefert 99 Minuten geballte Action

Netflix entfesselt den ersten Sci-Fi-Kracher des Jahres. In Jung_E: Erinnerung des Krieges tauchen wir ein in eine düstere Zukunft, in der die Menschheit um ihr Überleben kämpft.

Zum Start ins dritte Wochenende 2023 fährt Netflix ein starkes Angebot auf. Nicht nur ist seit heute der epische Top Gun: Maverick-Ersatz Devotion im Katalog des Streaming-Diensts eingetroffen. Ab sofort könnt ihr auch den vielversprechenden Science-Fiction-Film Jung_E: Gedächtnis des Krieges bei Netflix schauen. Neu bei Netflix: Adrenalingeladene Sci-Fi-Action mit Jung_E: Gedächtnis des Krieges Jung_E: Gedächtnis des Krieges entführt ins Jahr 2194, wo die Folgen des Klimawandels mehr als deutlich zu sehen sind. Der Meeresspiegel ist gestiegen und die Menschheit flüchtet in den Weltraum. Gigantische Strukturen werden errichtet, um das Überleben der Menschen zu sichern. Doch dann bricht ein verheerender Bürgerkrieg aus. In diesem Bürgerkrieg wird die unerschrockene Kriegerin Jung-yi Yu (Hyun-joo Kim) zur Legende. Doch dann läuft bei einem Einsatz alles schief und sie fällt ins Koma. 35 Jahre später versucht Seo-hyun Yu (Soo-yeon Kang), Jung-yis Tochter, ihre Mutter als Kampfroboter zurückzubringen, der teils Klon, teils künstliche Intelligenz ist. Hier könnt ihr den Trailer zu Jung_E: Gedächtnis des Krieges schauen: Jung_E - Trailer (English) HD Abseits der Prämisse und des Sci-Fi-Settings ist Jung_E: Gedächtnis des Krieges vor allem aufgrund seines Regisseurs interessant. Sang-ho Yeon hat in den vergangenen Jahren einen der nervenaufreibendsten Zombiefilme gedreht, nämlich Train to Busan. Nachdem er diesen mit Peninsula ausgebaut und bei Netflix die Mystery-Serie Hellbound umgesetzt hat, tobt er sich nun in der Zukunft aus. Zum Nachholen: Train to Busan auf Blu-ray, DVD und als Stream bei Amazon Zwei wichtige Stars aus Hellbound hat Yeon für Jung_E: Gedächtnis des Krieges mitgebracht. Sowohl Hyun-joo Kim als auch Kyung-Soo Ryu gehörten zum Cast der Netflix-Serie. Darüber hinaus wartet der Sci-Fi-Film mit dem letzten Filmauftritt von Soo-yeon Kang auf. Die südkoreanische Schauspielerin ist im Mai 2022 verstorben. *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Werdet ihr euch Jung_E: Gedächtnis des Krieges bei Netflix anschauen?