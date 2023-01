Perfekter Top Gun 2-Ersatz ab morgen bei Netflix: Im Kino hat den Actionfilm kaum jemand gesehen

Top Gun: Maverick hat sich in den vergangenen Monaten in ein bemerkenswertes Blockbuster-Phänomen verwandelt. Bei Netflix startet morgen die nächste spannende Flieger-Action.

Nach der unglaublichen Erfolgsgeschichte von Top Gun: Maverick ist es verblüffend, dass über den anderen großen Fliegerfilm 2022 kaum gesprochen wurde: Devotion. Das von J.D. Dillard inszenierte Kriegsdrama feierte beim Toronto International Film Festival seine Premiere, ist danach aber komplett untergegangen.

Ausgestattet mit einem Budget von 90 Millionen US-Dollar erzählt Devotion die wahre Geschichte über die Freundschaft zweier US-Piloten im Koreakrieg. In den USA konnte der Film gerade mal 21 Millionen US-Dollar einspielen – und das, obwohl Glen Powell, der Breakout-Star aus Top Gun: Maverick, eine der beiden Hauptrollen spielt.

Actiongeladener Kriegsfilm bei Netflix: Devotion ist der perfekte Top Gun 2-Ersatz

Nach US-Flop hat Sony Devotion erst gar nicht mehr in die deutschen Kinos gebracht. Stattdessen erscheint der Film hierzulande exklusiv bei Netflix. Ab morgen, dem 20. Januar 2023, könnt ihr euch die Kriegs-Action bei dem Streaming-Dienst anschauen. Neben Powell spielt der aus dem MCU bekannte Jonathan Majors (Kang) mit.

Hier könnt ihr den Trailer zu Devotion schauen:

Devotion - Trailer (English) HD

Die Handlung ist während dem Koreakrieg in den 1950er Jahren angesiedelt. Der junge Tom Hudner (Glen Powell) entscheidet sich gegen ein Studium an der prestigeträchtigen Universität Harvard. Stattdessen geht er zur U.S. Navy, wo er dem Fighter Squadron 32 zugeteilt wird und Jesse Brown (Jonathan Majors) kennenlernt.

Brown ist der erste schwarze Kampfpilot in der Marine. Darauf will er jedoch von seinen Kameraden und Vorgesetzten nicht reduziert werden. Ehrgeizig stellt er unter Beweis, dass er einer der besten Kampfpiloten ist, während sich gleichzeitig zwischen ihm und Hudner eine tiefe Freundschaft entwickelt, die nur vom Krieg auseinandergerissen wird.

Bei Devotion handelt es sich um eine Verfilmung des Buchs Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice von Adam Makos, das sich mit der Freundschaft von Brown und Hudner beschäftigt. Regisseur Dillard, der in der Vergangenheit durch Genre-Stoffe wie Sleight und Sweetheart für Aufsehen sorgte, verpackt die Geschichte in eine nervenaufreibende wie berührenden Mischung aus Action und Drama.

