Ab heute für kurze Zeit im Kino: Sherlock-Ersatz mit Christian Bale und Harry Potter-Star, die in Horror-Krimi abtauchen

Heute startet einer der letzten großen Netflix-Filme des Jahres in den deutschen Kinos. Die Rede ist von Der denkwürdige Fall des Mr Poe mit Christian Bale in der Hauptrolle.

Das Kinojahr neigt sich dem Ende. Auch abseits von Avatar: The Way of Water gibt es och spannende Starts zu entdecken. Während Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch das Shrek-Franchise neu erfindet, sorgt Aftersun für eine der emotionalsten Filmerfahrungen 2022. Und dann wäre da noch Der denkwürdige Fall des Mr Poe.

Heute startet der vielversprechende Netflix-Film in den deutschen Kinos, ehe er Anfang 2023 auf der Plattform des Streaming-Diensts veröffentlicht wird. Es handelt sich um eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Louis Bayard, der in einer Mischung aus Mystery-, Horror- und Thriller-Elemente mit einem Sherlock-Krimi vermischt.

Netflix-Film im Kino: Der denkwürdige Fall des Mr Poe verwandelt Harry Potter-Star in Edgar Allen Poe

Die Geschichte von Der denkwürdige Fall des Mr Poe ist im Jahr 1830 angesiedelt und dreht sich um den jungen Edgar Allan Poe. Der ist als Kadett gerade in einer Militärakademie untergebracht, wo sich eine rätselhafte Mordserie ereignet. Wissbegierig unterstützt Poe den Detektiv August Landor bei den Ermittlungen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der denkwürdige Fall des Mr Poe schaen:

Der denkwürdige Fall des Mr Poe - Trailer (Deutsch) HD

Christian Bale übernimmt die Rolle von Detektive August Landor. Noch aufregender ist das Casting von Edgar Allen Poe: Der legendäre Schriftsteller wird von Harry Melling verkörpert, der als Dudley Dursley in der Harry Potter-Reihe bekannt wurde und sich zuletzt durch Filme wie The Devil All the Time zum Charakterdarsteller entwickelte.

Auch der kreative Kopf hinter Der denkwürdige Fall des Mr Poe ist ein interessanter: Regisseur und Drehbuchautor Scott Cooper ist für düstere Dramen bekannt. Vor allem der grimmige und sehr atmosphärische Western Feinde – Hostiles ist einen Blick wert. Schon hier hat Cooper mit Bale zusammengearbeitet.

Wann startet Der denkwürdige Fall des Mr Poe bei Netflix?

Ab heute, dem 22. Dezember 2022, läuft Der denkwürdige Fall des Mr Poe in den deutschen Kinos. Am 6. Januar 2023 erscheint der Film weltweit bei Netflix.

