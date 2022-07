Ab heute im TV: Die beste DC-Serie, nach der wir Henry Cavills Superman gar nicht mehr brauchen

Ab heute strahlt Kabel eins die 1. Staffel Superman & Lois aus. Für viele ist die Superhelden-Produktion die beste DC-Serie überhaupt.

Seit Jahren wünschen sich Fans, dass noch mehr Superman-Filme mit Henry Cavill kommen. Im DC-Serienuniversum von The CW ist 2021 dafür eine neue Serie gestartet, die für viele ein mehr als angemessener Ersatz ist.

Ab heute könnt ihr Superman & Lois auch im deutschen Free-TV schauen. Kabel eins strahlt die 1. Staffel der Serie rund um Clark Kent aka Superman (Tyler Hoechlin) und Lois Lane (Elizabeth Tulloch) als Eltern samstags mit 3 Folgen am Stück aus. Viele feiern den Arrowverse-Ableger sogar als bisher beste DC-Serie.

Superman & Lois - S01 Trailer 2 (English) HD

Superman & Lois bekommt sehr viel Lob

Als Spin-off von Supergirl müssen sich Clark und Lois in der eigenen DC-Serie um ihre jugendlichen Söhne Jonathan (Jordan Elsass) und Jordan (Alexander Garfin) kümmern. Dabei kommt natürlich die Frage auf, ob die Kinder des Man of Steel auch Superkräfte des Vaters geerbt haben.

Bei Metacritic zählt Superman & Lois mit einem User Score von 7,1 zu einer der besten DC-Serien. Neben Artikeln von Seiten wie CBR , die mit Superlativen um sich werfen, gibt es in der Moviepilot-Community auch sehr lobende Stimmen zu Superman & Lois. Chris4068 vergibt zum Beispiel 8,5 Punkte und schreibt:

Ich wiederhole mich gerne, bis jetzt die beste Superhelden Serie die ich sehen durfte. Tolle Schauspieler und ohne jeglichen bunten Quatsch! Ich freue mich schon auf die nächste Staffel, sollte es denn eine geben ?

Nach der 1. Staffel Superman & Lois ist die Zukunft der DC-Serie gesichert. Nach bislang 2 Staffeln ist eine 3. Staffel auch schon bestellt.

