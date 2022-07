Den schlechtesten Marvelfilm seit Jahren gibt's jetzt zum Spottpreis – nur 4 Monate nach Start

Marvels Morbius floppt auch im Heimkino. Bei Amazon wird der Superheldenfilm mit Jared Leto derzeit extrem günstig auf Blu-ray angeboten. Die letzte Demütigung einer langen Leidensreise.

Setzt euch Schutzhelme auf, wenn ihr Elektronikfachhändler oder Amazon betretet, denn dort werden euch Morbius-Blu-rays hinterhergeworfen! Die Tortur des Marvel-Blockbusters nimmt kein Ende. Auf die endlose Verspätung folgten miese Kritiken, die Morbius als einen der schlechtesten Marvelfilme überhaupt zerrissen. Der Flop an den Kinokassen war unvermeidlich. Eine Meme-Kampagne trieb Jared Letos lebenden Vampir zurück in die Kinos. Er floppte wieder.

Niemand will Morbius: Ramschpreise für miesen Marvelfilm

Häufig entwickeln sich solche Kino-Desaster später in der Heimkinoauswertung zu wahren Rennern. Aber nicht Morbius. Offenbar will niemand die Blu-rays haben, die seit einem Monat im Verkauf sind. Der Marvelfilm wird derzeit bei Amazon geradezu verramscht *. Nicht mal 4 Monate nach dem Kinostart Ende März könnt ihr die Scheiben im Rahmen einer Angebots-Aktion für unter 10 Euro kaufen – ein Spottpreis für derart neue Filme.

Schaut den Trailer zu Marvel's Morbius

Morbius - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Zum Vergleich: Der eine Woche früher erschienene Actionfilm Ambulance kostet aktuell über 4 Euro mehr – ebenfalls mit Rabatt. Der einen Monat früher veröffentlichte The Batman ist auf Blu-ray bei Amazon 5 Euro mehr wert als Morbius. Und um die Demütigung komplett zu machen: Sonic the Hedgehog 2, der am selben Wochenende wie Morbius in den Kinos erschien, ist fast 5 Euro teurer.

Solltet ihr also zu den Fans des Leto-Helden gehören, ist das eure Chance auf ein echtes Schnäppchen. Ebenfalls runtergesetzt ist übrigens Spider-Man: No Way Home, den ihr auch für unter 10 Euro auf Blu-ray kaufen könnt *.

