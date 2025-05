Ab heute streamt die komplette 7. Staffel The Rookie in Deutschland – doch es gibt einen Haken

The Rookie-Fans in Deutschland kommen nun endlich in den Genuss der kompletten 7. Staffel im Streaming-Abo. Ein Problem gibt es jedoch.

Während The Rookie-Fans auf Netflix nach langer Wartezeit nun endlich mit der 5. Staffel beglückt werden, dürfen sich alle, die die Serie auf dem aktuellem Stand verfolgen, nun über das große Staffelfinale der 7. Season freuen. Denn dieses trifft heute in Deutschland im Streaming-Abo ein, nachdem es bereits am 13. Mai 2025 in den USA bei ABC über die Fernsehbildschirme flimmerte. Einen Haken hat die Sache allerdings.

The Rookie Staffel 7 ab heute komplett bei WOW im Streaming-Abo – aber nur im Original

Die 7. Staffel von The Rookie ist in Deutschland am 24. Januar 2025 gestartet, ab heute stehen endlich alle 18 Folgen der brandneuen Season zum Streaming bereit. Ihr könnt das Staffelfinale mit dem Titel The Good, The Bad and The Oscar ab dem heutigen 16. Mai 2025 bei WOW im Abo * streamen. Ein klitzekleines Manko hat sie Sache allerdings.

Denn alle Fans, die die Serie nicht im englischen Original schauen, müssen sich um eine weitere Woche gedulden. Denn es gibt das Staffelfinale zunächst nur in der Originalversion zu sehen. Die deutsche Synchronfassung steht immer erst eine Woche später bei WOW zur Verfügung. Somit gibt's Folge 18 auf Deutsch erst am 24. Mai 2025 bei WOW im Programm.

Wie geht es mit The Rookie weiter? Staffel 8 ist schon bestellt

Für Nachschub ist bereits gesorgt, denn eine 8. Staffel wurde für The Rookie im April dieses Jahres offiziell bestellt. Die neuen Folgen sollen schon bald in Produktion gehen. Allerdings werden diese nicht wie üblich im Herbst starten, sondern sich dem Trend von Staffel 7 anschließen und erst Anfang 2026 ihr Debüt feiern. Fans müssen sich also rund ein Dreivierteljahr für neue Folgen gedulden.

Alles, was ihr zu Staffel 8 von The Rookie wissen müsst, könnt ihr bis dahin hier nachlesen. Und wenn ihr einen tragischen Serien-Moment noch einmal nacherleben wollt, hört doch mal in unseren Podcast rein.

Podcast mit The Rookie: 7 Serien, die durch tragische Tode völlig verändert wurden

The Last of Us Staffel 2 ist nicht die einzige Serie, die sich nach dem Ausstieg einer Hauptfigur völlig verändert hat. In dieser Podcastfolge sprechen wird über 7 Figurentode, die verheerenden Auswirkungen auf ihre jeweiligen Serien hatten:

Die besprochenen Serientode reichen von The Walking Dead über The Rookie und Yellowstone bis zu den aktuellen Staffeln von The Last of Us und 9-1-1. Während manche Serienerzählung durch den Schockeffekt besser wurde, gibt es auch Charakterabschiede, die von Fans (zu Recht) harsch kritisiert wurden.



