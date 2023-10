Ab morgen bei Netflix: Das größte Serien-Finale seit Game of Thrones (und jetzt kommt noch viel mehr)

Lange haben Serien-Fans darauf gewartet. Morgen ist es endlich so weit: Netflix nimmt das größte Serien-Finale seit dem Ende von Game of Thrones in seinen Streaming-Katalog auf.

Vor einem Jahr ging die nach Game of Thrones wohl größte Serie der vergangenen Dekade zu Ende: The Walking Dead. Elf Staffeln lang begleitete uns die Geschichte einer Gruppe Menschen, die in der Zombie-Apokalypse ums Überleben kämpfen. Ab morgen könnt ihr das große Finale der Horror-Sensation auch bei Netflix erleben.

The Walking Dead Staffel 11 bei Netflix: Alle Infos zum Finale und der Zukunft des beliebten Horror-Franchise

Die 11. Staffel von The Walking Dead kommt in Überlänge daher: Statt der üblichen 16 Episoden erwarten uns 24 Episoden, in denen wir uns von den Figuren verabschieden können. Diese wurden ursprünglich in drei Blöcken bei dem US-Sender AMC veröffentlicht. Bei Netflix könnt ihr die abschließende Staffel jetzt am Stück bingen.

Alles läuft auf die Folge Ruhe in Frieden hinaus, das allerletzte Kapitel von The Walking Dead. In 65 Minuten führt Regisseur Greg Nicotero, der die spektakulärsten Episoden der Serie inszenierte, sämtliche Handlungsstränge in einem nervenaufreibenden Finale zusammen, das vor allem auf emotionaler Ebene sehr gut funktioniert.

Hier könnt ihr den Trailer zum The Walking Dead-Finale schauen:

The Walking Dead - S11 E24 Finale Trailer (English) HD

Ganz so final ist dieses Finale dann allerdings nicht. Obwohl die The Walking Dead, die Serie, definitiv zu Ende ist, geht The Walking Dead, das Franchise, weiter – und zwar in Form von drei Spin-off-Serien, die uns die wichtigsten Figuren zurückbringen.

Die neuen The Walking Dead-Serien im Überblick:

Während Dead City bereits im Juni in den USA zu sehen war, erscheint der Ableger um Maggie und Negan am 13. Oktober 2023 in Deutschland bei MagentaTV. Ende des Jahres folgt Daryl Dixon. Der Start von The Ones Who Live wird für 2024 erwartet. Hier erfahren wir, wie die Geschichte von Rick und Michonne weitergeht.

