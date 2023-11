Ab sofort bei Amazon: Gerard Butlers neuester Film ist eine Mischung aus Kriegsfilm und Action-Thriller mit 30-stündigem Überlebenskampf

Gerard Butler brachte dieses Jahr gleich zwei Filme auf die große Leinwand. Ab sofort könnt ihr den jüngsten Kracher mit dem Action-Star bei Amazon Prime Video streamen.

Einen neuen Olympus Has Fallen-Teil haben wir dieses Jahr zwar nicht bekommen. Gerard Butler war in den vergangenen Monaten trotzdem sehr fleißig und tobte sich zweimal im Kino mit neuen Action-Filmen aus. Auf den nervenaufreibenden Überlebenskampf nach einem Flugzeugabsturz in Plane folgte im August der Kriegs-Thriller Kandahar.

Kandahar bei Amazon: Den neuen Action-Thriller mit Gerard Butler gibt es ab sofort als Stream

Nachdem Plane bereits vor einer ganzen Weile seine Streaming-Premiere gefeiert hat, ist inzwischen auch Kandahar im Heimkino eingetroffen. Ab sofort könnt ihr den Film bei Amazon Prime Video in drei verschiedenen Versionen kaufen. Der neue Gerard Butler-Film steht in UHD, HD und SD als Stream zur Verfügung.

Darüber hinaus gibt es den Film bei SVOD-Anbietern wie Magenta, Maxdome und Rakuten TV. Auch im Sky Store und dem Microsoft Store könnt ihr Kandahar streamen. Wenn ihr euch den Film ins Regal stellen wollt, müsst ihr noch ein bisschen warten. Kandahar erscheint am 1. Dezember 2023 auf DVD, Blu-ray und als 4K-Disc.

In Kandahar schlüpft Gerard Butler in die Rolle des Black-Ops-Agenten Tom Harris, der eine Undercover-Mission erhält: Er soll das iranische Atomprogramm sabotieren. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen fliegt seine Tarnung auf. In letzter Sekunde kann er nach Afghanistan flüchten, wo am Flughafen von Kandahar ein Flieger auf ihn wartet.



Hier könnt ihr den Trailer zu Kandahar schauen:

Kandahar - Trailer (Deutsch) HD

Harris hat 30 Stunden Zeit, um eine über 600 Kilometer lange Strecke zurückzulegen, ehe er sich in Sicherheit wägen kann. Gemeinsam mit dem Übersetzer Mo (Navid Negahban) bahnt er sich seinen Weg durch das ihm fremde Land, während sich mehr und mehr Verfolger an seine Fersen heften und vor Gewalt nicht zurückschrecken.

Nach Kandahar bei Amazon: Welche Action-Thriller stehen bei Gerard Butler als Nächstes an?

Butler hat einen vollen Terminkalender. Drei Fortsetzungen seiner Action-Hits erwarten uns in den nächsten Jahren. Während sich der zweite Teil von Criminal Sqaud bereits in der Postproduktion befindet, werden aktuell Greenland 2 und Olympus Has Fallen 4 geplant. Zudem spielt Butler neben Oscar Isaac, Gal Gadot und Jason Momoa in dem Film In the Hand of Dante mit, der von Martin Scorsese produziert wird.

