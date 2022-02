Abartiger erster Trailer zur neuen The Boys-Serie von Amazon übertrifft sogar das Original

Puh, eklig: Der erste lange Trailer zu The Boys Presents: Diabolical ist da. Der kleine Animations-Bruder des Amazon-Originals verspritzt Blut ohne Ende.

Seit ihrem Start im Jahr 2019 testet The Boys die Grenzen des guten Geschmacks. Die Realserie zügelt sich sogar noch ein wenig, wenn es um Gewaltdarstellung geht. Das neue Spin-off kann als Animationsserie komplett freidrehen. Das hat der Teaser schon angedeutet und der erste Trailer bestätigt den Eindruck. The Boys Presents: Diabolical ist eine durch und durch abartige Serie. Also genau das, was wir The Boys-Fans brauchen.

Schaut den ersten blutigen Trailer zu The Boys Presents: Diabolical

The Boys Presents: Diabolical - S01 Trailer (English) HD

Wann kommt das The Boys-Spin-off zu Amazon?

Das The Boys-Spin-off soll mit allen acht Folgen am 4. März zu Amazon Prime kommen. The Boys Staffel 3 startet wiederum am 3. Juni 2022 bei Amazon Prime.

Was genau ist Amazons The Boys Presents: Diabolical?

Als Anthologie erzählt jede Episode eine eigene schockierende, blutige und witzige Geschichte aus der Welt von The Boys.



Im Dezember 2021 gab Amazon Prime Video bekannt, dass sich nach Untitled The Boys-Spin-off eine zweite Spin-off-Serie zum Serien-Hit The Boys in der Produktion befindet. Die erste Staffel von The Boys Presents: Diabolical besteht aus acht animierten Folgen, die eigenständige Geschichten erzählen und von unterschiedlichen kreativen Köpfen erdacht wurden.

Hinter den einzelnen Folgen der ersten Staffel stecken Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer und Ilana Glazer, Evan Goldberg und Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland und Ben Bayouth, Andy Samberg sowie Aisha Tyler. The Boys Presents: Diabolical startete am 4. März 2022 bei Amazon Prime Video.

Kann Will Smith ersetzt werden? Der Podcast zum Bel-Air-Reboot

Will Smiths Kult-Sitcom Der Prinz von Bel-Air wurde als düstere Dramaserie bei Peacock neu aufgelegt. Im Streamgestöber diskutieren wir, ob das Serien-Reboot Bel-Air gelungen ist oder nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast sprechen wir nicht nur über Bel-Air und den idealen Will Smith-Ersatz, sondern nehmen auch die weiteren Original Serien des neuen Streamingdiensts Peacock – Girls5Eva, Rutherford Falls und Saved by the Bell – unter die Lupe.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf die The Boys-Serie?