Amazons Herr der Ringe-Serie: Die 7 wichtigsten Erkenntnisse aus dem Trailer erklärt

Amazons Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht versteckt in ihrem ersten Teaser Trailer schon eine Vielzahl aufregender Elben-, Hobbit-, Zwergen- und Mittelerde-Hinweise, die wir euch erläutern wollen.

Amazons gewaltige Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet am 2. September 2022 bei Prime * und hat endlich einen ersten Trailer veröffentlicht. Dieser kurze Teaser spaltete die Fans, enthält aber unabhängig davon ein paar aufregende Fingerzeige auf Kommendes.

Nachdem wir schon Amazons ersten Herr der Ringe-Titel-Teaser auf Details untersucht und die geheimnisvollen Herr der Ringe-Charakter-Poster erklärt haben, werfen wir nun einen genaueren Blick auf den ersten richtigen Mittelerde-Einblick. Denn in dem 1-minütigen Video steckt schon eine ganze Menge. Auf 7 außergewöhnliche Details im Trailer solltet ihr besonders achten.



Seht hier vorher nochmal Amazons Herr der Ringe-Serien-Trailer zu Die Ringe der Macht

Der Herr der Ringe Die Ringe der Macht - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

1.) Amazons Herr der Ringe-Trailer: Kämpfende Elben und Orks geben einen Zeit-Hinweis

Zäumen wir das Herr der Ringe-Pferd am besten von hinten auf: In der vorletzten Einstellung des Amazon-Trailers sehen wir einen Kämpfer in goldener Rüstung, der von Orks umstellt ist. Wie Fellowship of Fans bestätigt, ist dieser weinende Elb im Schlachtgetümmel Finrod (Will Fletcher), Galadriels Bruder.

© Amazon Amazons Herr der Ringe-Serien-Trailer: Finrod (Will Fletcher)

Schon vor vier Monaten war vermutet worden, dass auf dem ersten Herr der Ringe-Bild Galadriels Bruder zu sehen sei. Außerdem wissen wir jetzt schon, dass die ersten zwei Episoden von Amazons Fantasy-Serie weit in die Vergangenheit zurückreichen und eine Vorgeschichte erzählen sollen, bevor wir in der gestrafften Haupthandlungszeit des Zweiten Zeitalters von Mittelerde ankommen.

Deshalb vermuten viele, dass hier die "Schlacht des Jähen Feuers" (Dagor Bragollach) gegen Bösewicht Melkor (auch bekannt als Morgoth) im Ersten Zeitalter zu sehen ist. Finrod ist nicht der einzige Galadriel-Bruder, der dort stirbt. Der Verlust könnte für sie zum Ausgangspunkt einer Mission werden, das Böse zu vernichten.

2.) Galadriel geht im Herr der Ringe-Trailer auf Reisen

Galadriel (Morfydd Clark) ist am häufigsten in Amazons Herr der Ringe-Trailer zu sehen. Die Orte, an denen die Elbin gezeigt wird, könnten dabei kaum unterschiedlicher sein: Sie scheinen eine epische Reise Galadriels nahezulegen und lassen das Video fast wie ein Galadriel-Prequel erscheinen.

© Amazon © Amazon © Amazon © Amazon

Der Trailer zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zeigt die junge Galadriel kämpferisch und meist in glänzender Rüstung ...

... an einer steilen Eiswand (dem "Eisberg"), hinter der viele die Helcaraxe vermuten, eine vereiste Meerenge, über die sie nach Mittelerde gelangen könnte.

(dem "Eisberg"), hinter der viele die Helcaraxe vermuten, eine vereiste Meerenge, über die sie nach Mittelerde gelangen könnte. ... auf einem Pferderücken vor malerischer Bergkulisse , offenbar als Kommandantin.

, offenbar als Kommandantin. ... unterirdisch in einer Höhle mit einer Kreatur, die ein Höhlentroll sein könnte.

mit einer Kreatur, die ein Höhlentroll sein könnte. ... auf hoher See, auf einem Floß, wobei schon erste Szenenbilder Galadriel mit Halbrand (Charlie Vickers) zeigten. Somit ist es wohl auch der Sterbliche, der hier neugierig ihre spitzen Ohren in Augenschein nimmt.

3.) Herr der Ringe-Feinde im Trailer vereint? Elb Elrond besucht die Zwerge in Moria

Einer weiteren bekannten Herr der Ringe-Figur begegnen wir im unterirdischen Reich der Zwerge: Elrond (Robert Aramayo) ... auf der Suche nach Verbündeten? Vanity Fair enthüllte den Halbelben bereits als politisch ambitionierten jungen Anführer, der in den Rängen der Elben-Hauptstadt Lindon aufsteigen will. Doch kann er die weit zurückreichende Feindschaft zwischen Elben und Zwergen überwinden?

© Amazon © Amazon © Amazon © Amazon

Die uns gezeigten Zwerge sind der weinende Prinz Durin IV (Owain Arthur) und die singende Prinzessin Disa (Sophia Nomvete) aus Khazad-dûm (besser bekannt als Moria). Fentony vermutet, dass der zerschlagene Stein ein Test der Stärke sein könnte, mit dem Elrond sich beweisen muss. (Denn für den Bruchteil einer Sekunde nach dem Zwergen-Hieb sehen wir in einer verschwommenen Großeinstellung eine bartlose Person zuschlagen.)

4.) Amazons Herr der Ringe-Serie hat einen neuen Legolas

Bereits die ersten Szenenbilder enthüllten den Elben Arondir (Ismael Cruz Cordova) als neue Figur. Der pflegt offenbar nicht nur eine verbotene Liebe zu einer Menschenfrau, sondern ist auch äußerst kampfgeschult, wie der Trailer an gleich zwei Stellen beweist.



© Amazon © Amazon © Amazon

Legolas bereicherte die Herr der Ringe-Gefährten mit abenteuerlichen (manchmal grenzwertig lächerlichen) Stunt wie heruntergerutschten Olifanten-Rüsseln. Der neue Kampf-Elb fängt Pfeile aus der Luft, um sie zurückzuschießen. Außerdem springt er in seiner zweiten Trailer-Szene angekettet mit einer Axt durch die Luft – ist das ein Arena-Kampf oder ein Fluchtversuch?

5.) Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht segeln nach Númenor

Nach all den Schiffen und Katastrophen-Warnungen dürfte der Schauplatz des menschlichen Inselkönigreichs Númenor in Amazons Herr der Ringe-Serie keine große Überraschung mehr sein. Trotzdem ist er mit seinem Sonnen-Wappen und der prägnanter Bergspitze (des Heiligen Bergs Meneltarma) im Hintergrund eine imposante Eröffnung für den Trailer.

© Amazon Amazons Herr der Ringe-Serien-Trailer: Númenor

Wahrscheinlich wird hier die östliche Númenor-Stadt Rómenna gezeigt, in der unter anderem Elendil und sein Sohn Isildur ansässig sind. Woher Aragorns Vorfahren die Inspiration für ihre Königs-Statuen links und rechts des Anduin-Flusses haben (welche die Gefährten tausende Jahres später in Booten passieren), ist hier schon gut erkennbar. Dass die Architektur an die Grauen Anfurten (also Frodos Abschied in Herr der Ringe 3) erinnert, dürfte ebenfalls kein Zufall sein, da dort zuvor auch viele Númenor-Schiffe anlegten.

6.) Der Herr der Ringe: Die Rückkehr der Hobbits in Amazons Fantasy-Serie

Strenggenommen gab es noch keine Hobbits im Zweiten Zeitalter von Mittelerde. Amazons Herr der Ringe-Serie will aber nicht ganz ohne Tolkiens kleinste Helden auskommen und führt deshalb die von Tolkien erfundene Hobbit-Vorform ein: die Harfüßer (Harfoots). Zu sehen ist im Trailer laut VF die Figur Elanor "Nori" Brandyfoot.

© Amazon © Amazon

Laut Vanity Fair leben diese Prä-Hobbits äußerst versteckt und noch nicht im Auenland, doch wenn wir Markella Kavenaghs Erzählerstimme (und ihren leuchtenden Augen im Herr der Ringe-Trailer) glauben, warten trotzdem große Abenteuer auf sie. Die kleine Hand in der großen am Ende des Videos ist da deutlich. Nur wem gehört die größere?

7.) Amazons Herr der Ringe-Trailer: Wer ist der Meteoriten-Mann?

Das größte Mysterium gibt Amazons Herr der Ringe-Serien-Trailer allerdings mit der Figur "der Fremde" (Daniel Weyman) auf, die in Trailer-Diskussionen mittlerweile scherzend als "Meteor Man" (Meteoriten-Mann) geführt wird: Wir sehen ein fallendes Licht, einen Harfuß beim feurigen Neuankömmling und einen flammenden Krater.

© Amazon © Amazon © Amazon © Amazon © Amazon

Um wen es sich hier handeln könnte, da spalten sich die Lager: Die eine Seite argumentiert, dass es ein verkleideter Sauron ist, der sich als Gestaltwandler Annatar unter die Hobbit-Vorfahren mischt. Andere sind überzeugt, dass es sich um den von Herr der Ringe-Fans lange vermissten Tom Bombadil handeln muss. Wieder andere vermuten eine Verbindung zu der schon auf einem der Poster gezeigten eine Meteoriten-Klinge oder die Ankunft eines Zauberers.

Wenn der zum Himmel erhobene Blick von Elben-König Gil-galad (Benjamin Walker) und die anschließende Elben-Versammlung in Lindon wirklich eine Reaktion auf den lebenden Kometen sind, kommt da etwas Großes auf uns zu. Es ist wohl aber ein Herr der Ringe-Mysterium bleiben, was nicht so schnell gelöst werden wird. Denn schon Vanity Fair legte offen:

Zwei liebenswerte, neugierige Harfüße (Megan Richards und Markella Kavenagh) treffen auf einen verlorenen, geheimnisvollen Mann, dessen Ursprünge eines der größten Rätsel der Serie werden soll.

