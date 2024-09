Abgefahrene Fantasy-Action bei Amazon Prime: Dieser Gerard Butler-Streifen macht so viel mehr Spaß, als er sollte

Ab und an darf man auch mal die Sachen genießen, die so schräg, so übertrieben sind, dass sie schon wieder genial sind. Und wer ist der größte Held solcher Filme? Richtig, Gerard Butler. Auf geht’s.

Götter, Gauner und goldene Tiergestalten: Heute geht es ab ins alte Ägypten. Es erwarten euch glitzer-bunte und rasante Action-Sequenzen, Darsteller:innen auf der Höhe ihrer Absurdität und die ein oder andere Prise Mythologie. Gods of Egypt war seiner Zeit ein gigantischer Flop, nicht nur finanziell, sondern auch bei den Kritiker:innen. Einige Punkte, die dem Fantasy-Streifen vorgeworfen wurden, sind nicht von der Hand zu weisen. Doch ein hervorragend aufgelegter Gerard Butler und die schiere Freude, mit der sich hier in gigantische Monsterkämpfe gestürzt wird, liefern pure Popcorn-Unterhaltung. Erleben könnt ihr die jetzt bei Amazon Prime. In Gods of Egypt mit Gerard Butler begeben sich ein Gott und ein Sterblicher auf eine epische Mission

Die Götterwelt ist in Aufruhr. Eigentlich hätte Horus (Nikolaj Coster-Waldau), Sohn des Osiris, seine Nachfolge als Herrscher antreten sollen. Doch Osiris’ Bruder Seth (Butler) macht aus der Krönungszeremonie ein Blutbad und reißt die Macht an sich. Horus und Hathor, Göttin der Liebe (Elodie Yung), schwören bittere Rache. Horus hätte jedoch nicht damit gerechnet, dass sich sein Schicksal mit dem eines einfachen Sterblichen verweben würde. Der Dieb Bek (Brenton Thwaites) möchte verzweifelt die Seele seiner großen Liebe retten. Die hat ebenfalls Seth in der Hand. Als ein Zufall die beiden zueinander führt, verschwören sie sich gemeinsam gegen Seth. Der stürzt währenddessen die Welt ins Chaos, versklavt die Menschen und tötet alle Götter, die es wagen, sich gegen ihn zu erheben. Selbst das sensible Gleichgewicht zwischen Leben und Tod bringt er ins Wanken. Für Horus und Bek beginnt eine Odyssee durch Ägypten, voller schwerer Prüfungen und Lektionen, die gelernt sein wollen, ehe sie Seth gegenübertreten können. Streamt Gerard Butlers Fantasy-Feuerwerk Gods of Egypt jetzt bei Amazon Prime*

Gods of Egypt bei Amazon Prime bietet 2 Stunden großartige Fantasy-Unterhaltung Was nicht von der Hand zu weisen ist: Gods of Egypt beschäftigt sich mit der ägyptischen Mythologie und hat den Großteil seines Casts mit weißen oder nicht nordafrikanischen Darsteller:innen besetzt. Damit hat sich der Film seiner Zeit harte Kritik eingehandelt und diese Schuld können wir ihm nicht erlassen. Dessen muss sich jede:r bewusst sein. Doch hinter den anfänglichen Problemen und manchmal papierdünnen Charakteren steckt ein Film, der unglaublich viel Spaß macht. Alles hier zeugt von dem Willen, eine wahrhaft große Geschichte zu erzählen, einem Götterkrieg angemessen. Archaische Wesen stellen sich unseren Helden in den Weg, alles trieft vor Magie und Zauber, die Action ist trotz manchmal wackeligen Effekten herrlich wuchtig. Gerade Gerard Butler als dem Wahnsinn immer weiter verfallender Chaosgott hat sichtlich Freude an allem Pomp, an seinen glitzernden Gewändern, den goldenen Rüstungen und mit Pathos aufgeladenen Momenten. Und wenn sich die rivalisierenden Götter in die von der wahren Mythologie inspirierten Tiergestalten verwandeln, fühlt sich das auf beste Art an wie der Superheldenkampf, der es eben auch ist. Gods of Egypt bietet euch jetzt bei Amazon Prime Video in der Streaming-Flatrate einen wunderbaren Abend voller Fantasy-Unterhaltung.

