Abgeschnitten bei Netflix: Ist das Ende des Thrillers ein (schlechter) Scherz?

Der deutsche Thriller Abgeschnitten will an große internationale Vorbilder anknüpfen. Wie sehr dieser Versuch gescheitert ist, zeigt vor allem das grotesk deplatzierte Ende.

Wenn ihr Lars Eidinger schon immer mal an einem Hubschrauber baumeln sehen wolltet, seid ihr bei Abgeschnitten richtig. Der deutsche Thriller, den ihr zurzeit bei Netflix streamen könnt, ist trotzdem ein Fehlschlag, der sämtliche Genre-Elemente bis ins Absurde überspitzt.

Aufsehen will der Film hauptsächlich durch sadistisch zelebrierte Gewalt oder das sorgfältige Zerlegen toter Körper erregen. Die abstruse Krönung packt Regisseur Christian Alvart aber erst ganz zum Schluss aus.

Die letzten Szenen vor dem Abspann lassen Alvarts Werk gar wie einen schlechten Traum wirken, nach dem ich mir nicht sicher war, ob das Gesehene gerade wirklich passiert ist.

Abgeschnitten ist voller altbackener oder überzogener Klischees

Über viel zu lange 131 Minuten schleppt sich die Handlung des Thrillers durch eine morbide Schnitzeljagd. Bei der müssen Moritz Bleibtreus Rechtsmediziner und Jasna Fritzi Bauers Comiczeichnerin versteckte Hinweise im Inneren von Leichen verfolgen, um einen gestörten Killer aufzuspüren.

Neben dem fast schon aggressiv düsteren Stil des Films bestehen die fragwürdigen Schauwerte von Abgeschnitten vor allem aus Szenen, in denen Leichen aufgeschnitten oder sonst noch irgendwie auseinandergenommen werden.

Zwischendurch platzt dann noch immer wieder ein Lars Eidinger als psychopathischer Serienkiller in seine wenigen Szenen, als würde er eine grottige Version des Jokers aus dem DC-Universum spielen - nur ohne Schminke, dafür oben ohne und mit besonders bedrohlichem Messer.

© Warner Bros. Lars Eidinger in Abgeschnitten

Getoppt werden die vielen bizarren Momente in Abgeschnitten nur noch von einem Ende, das wir an dieser Stelle natürlich spoilern werden. Wer den Film noch schauen will, ist also gewarnt.

Im Finale des Thrillers gelingt es der Hauptfigur, sowohl seine entführte Tochter als auch die in großer Gefahr schwebende Comiczeichnerin Linda rechtzeitig vor dem Serienkiller Sadler zu retten. Der Bösewicht kann jedoch entkommen und versteckt sich. Am Ende sieht es so aus, als würden die Überlebenden in einem Helikopter davonfliegen und der Abspann einsetzen. Doch dann knallt's in Christian Alvarts Film nochmal so richtig.

Das Ende von Abgeschnitten ist ein alberner Fremdkörper

Während die Hauptfiguren im Helikopter sitzen und sich in Sicherheit wähnen, sticht plötzlich ein Messer durch einen Leichensack: Sadler hat es unbemerkt an Bord geschafft und setzt jetzt noch zum finalen Angriff an!

Wie das Finale aus einem großen Hollywood-Film wollen diese hastig angetackerten Schlussminuten wohl sein. Bei Abgeschnitten regieren hier aber nur hektisch geschnittene Prügeleien vor grässlicher Greenscreen-Kulisse.

Natürlich darf auch der finale Triumph über den Bösewicht nicht fehlen. Der kommt wieder entsprechend ultrabrutal daher, wenn Bleibtreus Figur dem am Helikopter hängenden Antagonisten kurzerhand die Finger abschneidet und dieser in den Tod stürzt. Schnitt - Abspann - hä?

Die letzten knapp zwei Minuten von Abgeschnitten sind nochmal ein besonderer Unfall, bei dem der große Showdown vergleichbarer internationaler Produktionen wie im Vorspulverfahren abgefeuert wird. Am Ende bin ich wirklich nicht mehr sicher, ob das alles nicht vielleicht doch nur ein schlechter Traum gewesen ist.

