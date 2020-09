Neue Filme und Serien bei Netflix: Das Oktober-Angebot im Überblick

Das neue Netflix-Angebot für den Oktober 2020 ist bekannt, zumindest in großen Teilen. Wir zeigen, welche Filme und Serien bald zum Streamen verfügbar sind.

Was gibt es im kommenden Monat neu zum Streamen bei Netflix? Der Streamingdienst hat in seiner App schon verkündet, welche Filme und Serie im Oktober zum Angebot stoßen werden. Andere Starts sind länger bekannt. Das große Highlight wird natürlich Hubie Halloween mit Adam Sandler. Wir listen euch die Filme nach ihren Genres auf. Weiter unten folgen die neuen Serien unter anderem mit Spuk in Bly Manor, der Weiterführung von Spuk in Hill House.

Neue Filme im Oktober 2020

Horror

2. Oktober: Vampires vs. the Bronx

14. Oktober: A Babysitter's Guide To Monster Hunting

22. Oktober: Cadaver

30. Oktober: His House

30. Oktober: The Day of the Lord

Action

1. Oktober: Daylight

1. Oktober: Für eine Handvoll Dollar

Komödien

1. Oktober: The Hungover Games

2. Oktober: Das machst du schon

2. Oktober: Oluture

4. Oktober: Happy Old Year

7. Oktober: Hubie Halloween

9. Oktober: Mein 40-jähriges Ich

Drama

2. Oktober: Il legame- Die Bindung

2. Oktober: Ernste Männer

6. Oktober: The Mule

21. Oktober: Rebecca

Dokumentationen

2. Oktober: Dick Johnson ist tot

7. Oktober: Puzzle

Kinder- und Familienfilme

13. Oktober: The Lego Movie 2

Neue Serien im Oktober 2020

1. Oktober: Heidi, Staffel 2

1. Oktober: Familiar Wife

1. Oktober: Carmen Sandiego, Staffel 3

1. Oktober: Guten Morgen, Verônica



2. Oktober: Emily in Paris

2. Oktober: Song Exploder

7.Oktober: Vongozero - Flucht zum See



9. Oktober: Spuk in Bly Manor

9. Oktober: Die Gehörlosen-Uni



12. Oktober: Kipo und die Welt der Wundermonster, Staffel 3



15. Oktober: Social Distance

16. Oktober: La Revolucion

16. Oktober: Jemand muss sterben



16. Oktober: Star Trek: Discovery, Staffel 3

16. Oktober: Grand Army

23. Oktober: Barbaren



23. Oktober: Das Damengambit



30. Oktober: Somebody Feed Phil, Staffel 4



Das waren längst noch nicht alle Neuzugänge im Oktober. Wir ergänzen diese Übersicht, sobald Netflix weitere Neuzugänge offenbart. Der Streamingdienst schubst zudem immer wieder spontan Filme und Serien ins Programm.

Weitere Serientipps bei Netflix: Cobra Kai

Jenny und Andrea ergründen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, warum Cobra Kai so ein geniales Karate Kid-Sequel ist:

Sie reden über Legacyquels (Erklärung gibt's im Podcast!), die originalen Karate Kid-Filme und wie Cobra Kai die Vorgänger ehrt und demontiert gleichzeitig. Sie diskutieren über die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 3.



