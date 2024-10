Absage für neuen Harry Potter-Ableger: Eddie Redmayne erstickt Hoffnung für Phantastische Tierwesen 4

Harry Potter ist eine Erfolgsgeschichte, aber kein Selbstläufer. Das zeigen neue Aussagen von Phantastische Tierwesen-Star Eddie Redmayne.

Ist J.K. Rowlings Wizarding World gescheitert? 2016 wurde die Marke aus der Taufe gehoben, um aus den Harry Potter-Geschichten ein magisches Universum zu machen, dessen Abenteuer weit über den Zauberlehrling hinaus reichen.

Der erste Vertreter war der Ableger Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Oscar-Preisträger Eddie Redmayne spielte die Hauptrolle als Magizoologe Newt Scamander, der viele Jahrzehnte vor Harrys Geburt seine eigenen Abenteuer erlebt. Fünf Filme waren geplant, doch jetzt, acht Jahre später, gibt es keine berechtigte Hoffnung mehr auf die Vollendung des Fantasy-Plans.

Eddie Redmayne glaubt nicht an Phantastische Tierwesen 4

Drei Tierwesen-Filme haben es ins Kino geschafft, wobei jeder hinter dem Erfolg des Vorgängers zurückblieb. Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse (2022) markierte, was die Finanzen angeht, den Tief- und Endpunkt der Reihe, spielte er doch nur noch die Hälfte des ersten Films ein. Eine Rückkehr von Newt in Phantastische Tierwesen 4 war danach unwahrscheinlich. Gegenüber ComicBook bestätigte Eddie Redmayne kürzlich diesen Eindruck.

Im Interview zu seiner neuen Serie The Day of the Jackal wurde er danach gefragt, ob wir Newt einmal wiedersehen werden. Seine Antwort:

Ich denke, [die Fans] haben Newt wahrscheinlich [zum letzten Mal gesehen]. Das war eine sehr offene Antwort, aber ja. Und das ist das, was ich weiß. Ich meine, man müsste mit den Leuten bei Warner Bros. und J.K. Rowling sprechen, aber soweit ich weiß, war's das.

Die Aussage kommt nicht überraschend, Regisseur David Yates deutete vergangenes Jahr ähnliches an. Laut Eddie Redmayne lebt Newt höchstens in Themenparks weiter:

Ich glaube, er könnte in der Universal-Welt in Florida, die sie gerade eröffnen, wieder auftauchen und man könnte einen Blick auf das erhaschen, was er in Paris gemacht hat.

Aus der Wizarding World wird wieder Harry Potter

Zwei weitere Anzeichen für die Abkehr von der Universums-Idee sind folgende:

Im April 2023 wurde der Plan für eine Harry Potter-Serie bekanntgegeben

Vor wenigen Tagen wurde der Titel der offiziellen Homepage der Zauberwelt geändert. Die offizielle Homepage von Harry Potter heißt jetzt nicht mehr Wizarding World, sondern HarryPotter.com, wie TheRowlingLibrary Mitte Oktober meldete.

In den frühen 2010er Jahren hatte der Erfolg des Marvel Cinematic Universe einige Konkurrenten angespornt, ebenfalls ein Universum zu schaffen und Franchises mit Spin-off-Figuren weiterzuführen. Im Fall von Harry Potter hat sich das nicht als langlebiger Ansatz erwiesen, obwohl im letzten Tierwesen-Film mit Jude Law sogar ein junger Albus Dumbledore vorbeischaute. Stattdessen besinnt man sich wieder auf das, was die Reihe einst berühmt machte: die Geschichten von Harry Potter. In der kommenden HBO-Serie werden sie neu verfilmt.

Gezaubert wird immer noch, aber die Wizarding World ist Geschichte.