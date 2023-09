In 3 Tagen bei Amazon Prime: Der 11. Teil einer gewaltigen Fantasy-Reihe, die nach 21 Jahren wohl ohne Abschluss bleibt

Schon bald kommt der Tod des vermutlich beliebtesten Fantasy-Film-Universums zu Amazon Prime: Nach drei Kinofilmen zeigte dieses provisorische Finale, wie schlecht es um die weitere Kino-Zukunft der Harry Potter-Ableger steht.

Das dritte Harry Potter-Spin-off Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse streamt ab dem 30. September 2023 bei Amazon Prime *. Der 3. Teil der eigentlich auf 5 Filme angelegten Reihe blieb bei seinem Kinostart 2022 allerdings hinter den Erwartungen zurück und selbst Regisseur David Yates riet Fans, ihre Erwartungen auf Phantastische Tierwesen 4 zu dämpfen.



Letzter Film des Harry Potter-Universums: Bei Amazon Prime streamt bald Phantastische Tierwesen 3

Nach acht Harry Potter- und drei Tierwesen-Filmen ist Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse der 11. Eintrag der erfolgreichen Fantasy-Reihe – und wahrscheinlich erstmal der Letzte. Doch dazu später mehr.

In Phantastische Tierwesen 3 hat der böse Zauberer Gellert Grindelwald (neu: Mads Mikkelsen statt Johnny Depp) seinen Aufstieg zur Macht begonnen. Internationale Wahlen stehen in der Zaubererwelt an und damit der Schurke sie nicht manipulieren kann, ist Albus Dumbledore (Jude Law) auf die Hilfe von Newt Scamander (Eddie Redmayne) und Co. angewiesen. Ein seltenes Tierwesen namens Qilin ist für ihren Plan unerlässlich. Den ganzen magischen Agenten-Film könnt ihr ab dem 30. September bei Amazon Prime streamen.

Warner Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Crew

Schon vor seiner Veröffentlichung steckte Phantastische Tierwesen 3 in der Krise. Bereits der Vorgänger Phantastische Tierwesen 2 blieb hinter den finanziellen Erwartungen zurück. Hinzu kam der Johnny Depp-Austausch und die J.K. Rowling-Kontroverse, die Harry Potter-Fans mit negativen Gefühlen zu ihrem Lieblings-Fantasy-Franchise überhäuften.

Im Vergleich der Einspielergebnisse aller Harry Potter-Filme fuhr Dumbledores Geheimnisse Negativ-Rekorde an den Kinokassen ein: Während der erste und letzte Harry Potter-Film die Milliarden-Marke knackten, spielte Tierwesen 3 nur 400 Millionen US-Dollar weltweit ein und wurde damit der am wenigsten erfolgreiche Teil der Reihe.

Kommt Phantastische Tierwesen 4? Die Kino-Reihe ist nicht noch offiziell abgesagt, aber ein Sequel ist unwahrscheinlich

Dass die Zukunft der Phantastische Tierwesen-Reihe schon vor dem 3. Teil auf wackeligen Beinen stand, schlägt sich auch in der Filmhandlung selbst nieder. Drehbuchautor Steve Kloves schrieb das ursprüngliche Dumbledores Geheimnisse-Drehbuch von J.K. Rowling ohne sie um. Wie stark, ist nicht genau bekannt.

Aber dass der dritte Tierwesen-Film jetzt auf einen Schlag alle Dumbledore-Familien-Rätsel auflöst und sogar ein Dumbledore-Grindelwald-Duell abliefert, das ursprünglich als Showdown für Film 5 geplant war, zeigt deutlich: Hier wurde zur Sicherheit ein vorläufiges Ende erschaffen. Für den Fall, dass Film 4 und 5 nicht mehr kommen. Fragen nach dem geflüchteten Grindelwald oder dem Elderstab-Rätsel klärt dieser provisorische Abschluss allerdings nicht.

Warner Phantastische Tierwesen: Mads Mikkelsen als neuer Grindelwald

Dass jetzt eine Harry Potter-Serie die Romanreihe nochmal neu auflegt, ist ein weiterer deutlicher Hinweis darauf, dass die Verantwortlichen beim Studio Warner Bros. wenig Vertrauen auf weitere Tierwesen-Spin-offs haben. Offiziell ist die Möglichkeit weiterer Tierwesen-Fortsetzungen noch nicht ganz vom Tisch. Aber Regisseur David Yates, der Harry Potter 5 bis 8 und alle Tierwesen-Filme inszenierte, äußerte sich gegenüber Deadline zum Stand von Phantastische Tierwesen 4 folgendermaßen:

Der Pandemie-Dreh [von Phantastische Tierwesen 3] ohne Impfungen hat seinen Tribut gefordert. Es war ein harter Ritt, den Film zusammenzufügen. Ich liebe alle Menschen, mit denen ich dafür zusammengearbeitet habe, aber wir haben seit dem Ende [des 3. Films] keine Gespräche mehr dazu geführt. Es hieß eher: 'Lass es das parken und für eine Weile damit aufhören.' Aber ich würde niemals nie sagen.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?

