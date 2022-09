Abschied von der Queen: 3 Filme und Serien zum Leben von Elizabeth II., die ihr bei Netflix und Co. streamen könnt

Die Welt trauert um Queen Elizabeth II. und wer ihr Leben in Spielfilm- und Serien-Form noch einmal Revue passieren lassen will, kann das mit folgenden Streaming-Tipps tun.

Nach 70 Jahren Regentschaft als Königin Englands ist Queen Elizabeth II. diese Woche am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstorben. Sie prägte nicht nur die britische Gesellschaft, sondern war auch Gegenstand so mancher filmischer Erzählungen zu ihrer Person. Wir legen euch für einen Rückblick 3 Streaming-Empfehlungen zur Queen ans Herz.

1. Die frühen Jahre: Die Queen im Film A Royal Night streamen

Mit einer einzigen Nacht am Ende des zweiten Weltkriegs beschäftigt sich der Spielfilm A Royal Night - Ein königliches Vergnügen. Darstellerin Sarah Gadon spielt hier Elizabeth Windsor bevor sie zur Queen wurde: Die zukünftige Monarchin mischt sich heimlich zum V-Day mit ihrer Schwester Margaret außerhalb des Palastes unters Volk.



A Royal Night könnt ihr bei Streaming-Anbietern wie Amazon Leihen oder Kaufen *

A Royal Night - Trailer (Deutsch) HD

2. Eine Serie über Jahrzehnte: Netflix' The Crown beleuchtet das ganze Leben der Queen

Die wohl ausführlichste fiktiv aufbereitete Beschäftigung mit der Queen können Netflix-Abonnent:innen in der Serie The Crown erleben. Claire Foy verkörpert die Monarchin in ihren frühen Jahren nach der Thronbesteigung in Staffel 1 und 2, Olivia Colman mimt sie als reifere Monarchin in den Staffeln 3 und 4. Imelda Staunton soll sie in Kürze in den noch kommenden Seasons 5 und 6 spielen. So deckt die Historienserie die gesamte Regentschaft der Monarchin mit allen Höhen und Tiefen anhand wichtiger Ereignisse ab.

4 Staffeln The Crown könnt ihr bei Netflix streamen , Staffel 5 soll im November 2022 erscheinen

The Crown - S01 Trailer (Deutsch) HD

3. In der Kontroverse: Elizabeth II. an ihrem Tiefpunkt als Queen

Helen Mirren schlüpfte für Stephen Frears in die Rolle von Elizabeth II. und gewann dafür einen Oscar als beste Hauptdarstellerin. Der Spielfilm Die Queen taucht in die wohl schwierigste Phase ihrer Regierungszeit ein: Sie war am Tiefpunkt ihrer Popularität, als sie sich nach dem Tod von Prinzessin Diana lange nicht dazu äußerte oder öffentlich zeigte.



Die Queen - Trailer (Deutsch) HD

Die Queen: Weitere kurze Auftritte in Filmen und Serien streamen

Wer die Queen darüber hinaus in Nebenrollen oder Dokumentationen sehen will, kann außerdem in die folgende Auswahl von Filmen und Serien hineinschauen:

Einen ihrer letzten "echten Filmauftritte" hatte Queen Elizabeth außerdem zum Thronjubiläum in einem Paddington-Kurzfilm, wo sie in einem eigens produzierten Clip auf den beliebten Bären traf:



