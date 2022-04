"Absolut erschütternd": Moon Knight Episode 5 bringt selbst Marvel-Star Oscar Isaac an seine Grenzen

Moon Knight bei Disney+ hat keine Angst vor düsteren Bildern. In Episode 5 der Marvel-Serie wird es laut Hauptdarsteller Oscar Isaac aber besonders verstörend.

Moon Knight entwickelt sich langsam aber sicher zu einer der spannendsten Marvel-Geschichten der letzten Jahre. Folge 4 der Disney+-Serie (hier streamen)* endete auf einem unfassbaren Story-Twist, der das Warten auf die nächste Episode fast unerträglich macht. Doch laut Marc Spector aka Steven Grant aka Moon Knight aka Mr. Knight aka Oscar Isaac steht uns der krasseste Moment erst bevor. Achtung, Spoiler für Episoden 1 bis 4 von Moon Knight!

Was passiert am Ende von Moon Knight Episode 4?

In Episode 4 finden Steven/Marc und Layla (May El Calamawy) die versteckte Grabstätte, in der sich der Schlüssel zur Erweckung Ammits verbergen soll. Doch kurz bevor die beiden die Gruft verlassen, wird Marc von Arthur Harrow (Ethan Hawke) und seinen Handlangern umstellt. Harrow schießt ihm mehrfach in die Brust. Doch statt zu sterben, wacht Oscar Isaacs Charakter in einer psychiatrischen Anstalt auf.

Moon Knight Folge 4 ist das bisherige Highlight der Marvel-Serie

Die Beste Folge bisher: Moon Knight Folge 4 Recap

Hat sich Marc seine Verbindung zu ägyptischen Göttern, seine Beziehung zu Layla, sein ganzes Leben nur eingebildet? Oder ist die Anstalt ein Trick Harrows, aus dem Marc und seine andere Persönlichkeit Steven entkommen müssen? Was der Twist für die Serie bedeuten könnte, haben wir euch in unserer Moon Knight-Analyse genauer aufgeschlüsselt. Folge 5 muss Antworten liefern. Und die werden ziemlich düster – sagt zumindest der Hauptdarsteller.

Oscar Isaac verrät, was Episode 5 der Marvel-Serie so verstörend macht

Mit Moviepilot sprach Oscar Isaac schon vor einigen Wochen über Moon Knight – unter anderem auch über die psychologischen Aspekte und Herausforderungen der Serie. Auf die Frage, welche Szenen für ihn besonders belastend waren, antwortete Isaac:

Ich will nichts spoilern, aber die fünfte Episode entwickelt sich in eine Richtung, die sehr heftig ist. Wir erfahren langsam, was wirklich passiert ist, welche Art von traumatischem Erlebnis zu dieser Störung geführt hat. Der Moment, in dem einem das wirklich klar wird, ist absolut erschütternd. Das war für mich sehr herausfordernd, auch wenn ich es nur spielen musste.

Was außerdem klar ist: In Episode 5 werden Steven und Marc nicht mehr nur über reflektierende Oberflächen miteinander interagieren. Schließlich sind beide in der Anstalt gefangen. Eine Doppelbelastung für Oscar Isaac, die ihn an seine Grenzen gebracht hat: "Ich habe meinen Bruder ans Set kommen lassen, der ein sehr guter Schauspieler ist und manchmal eingesprungen ist. Das hat mir sehr geholfen."

Diskussion im Podcast: Lohnt sich Moon Knight auch für Nicht-Marvel-Fans?

Eine unerwartet düstere Erzählung im aktuellen Marvel-Serienkosmos, die beste Ergänzung zum MCU seit Robert Downey Jr. – schon die ersten Trailer zu Moon Knight ließen erahnen, dass die neueste Superheldenserie auf Disney+ etwas ganz Besonderes werden könnte.

In dieser Folge widmen sich Hendrik Busch und ich deshalb der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



Was sind eure Theorien zu Moon Knight?