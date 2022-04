Marvel-Schock: Der große Twist am Ende von Moon Knight Folge 4 verändert alles

Die 4. Folge der 1. Staffel von Moon Knight wartet am Ende mit einem Twist auf, der die Serie komplett verändert. Alles, was wir bisher gesehen haben, wird in nur einer Szene auf den Kopf gestellt.

Achtung, es folgen Spoiler zu Moon Knight!

Moon Knight hat in den vergangenen Wochen einen großen Showdown zwischen Marc Spector bzw. Steven Grant (Oscar Isaac) und Arthur Harrow (Ethan Hawke) vorbereitet. In der 4. Folge der 1. Staffel der neuen Marvel-Serien erwartet uns endlich die große Konfrontation der beiden Figuren – doch diese verläuft anders als erwartet.

Harrow schießt den Helden der Geschichte in die Brust. Was folgt, ist jedoch nicht der Tod. Stattdessen wartet Moon Knight am Ende der neuen Folge mit einem großen Twist auf: Marc Spector findet sich als Patient in einer Psychiatrie wieder, die von Figuren bevölkert wird, die wir zuvor kennengelernt haben, inklusive Harrow als Therapeut.

Moon Knight: Der Twist und das Ende von Folge 4 erklärt

Die letzten Minuten des vierten Moon Knight-Kapitels lassen uns den bisherigen Verlauf der Serie komplett infrage stellen: Sind die ersten Episoden wirklich passiert oder haben sich die Ereignisse nur in Marcs Kopf abgespielt? Moon Knight liefert uns auf diese Frage vorerst keine Antwort. Stattdessen folgt die Begegnung mit einer Nilpferd-Gottheit.

Die Nilpferd-Gottheit Taweret mischt Moon Knight auf

Am Ende der 4. Folge greift Taweret (Stimme im Original: Antonia Salib) zum ersten Mal ins MCU ein, nachdem sie zuvor bereits als Plüschtier-Version im Museumshop zu sehen war. Die ägyptische Gottheit der Fruchtbarkeit bahnt sich mit ihrem Nilpferdkopf den Weg durch die Psychiatrie, in der Marc gegen seinen Willen festgehalten wird.

Der Moon Knight-Twist stammt direkt aus den Marvel-Comics

Während der Twist für viele Marvel-Fans, die Moon Knight erst über die Serie kennenlernen, eine Überraschung sein dürfte, kommt er nicht ohne Ankündigung. Neben diversen Hinweisen, die im Verlauf der ersten Episoden gestreut wurden, existiert mit dem Moon Knight-Run von Jeff Lemire und Greg Smallwood sogar eine konkrete Vorlage.

In den Moon Knight-Comics von Lemire und Smallwood befindet sich Marc Spector ebenfalls in einer psychiatrischen Klinik und muss seinen Weg herausfinden, während er gleichzeitig die Untiefen seines Verstands erforscht. Es sieht ganz so aus, als erleben wir mit Moon Knight das MCU-Äquivalent zu Noah Hawleys X-Men-Serie Legion.



Nach dem Twist: Wann geht es mit Moon Knight Folge 5 weiter?

Die 1. Staffel von Moon Knight umfasst insgesamt sechs Episoden, was bedeutet, dass den kreativen Köpfen hinter dem Projekt noch zwei Folgen bleiben, um Erklärungen auf die Fragen zu liefern, die der Twist aufwirft. Wie Marcs Geschichte weitergeht, erfahren wir am 27. April 2022. Dann erscheint die 5. Folge von Moon Knight bei Disney+.

Marvel-Podcast: Wie gut ist die Moon Knight auf Disney+?

Das Marvel Cinematic Universe stellt einen neuen (Anti-)Helden vor. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen von Moon Knight.

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien auf Disney+? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



Was sagt ihr zum großen Twist in der 4. Folge von Moon Knight?