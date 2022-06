"Absolut furchtbar": Jurassic World 3 erntet teils vernichtende Reaktionen

Diese Woche kommt Jurassic World 3: ein neues Zeitalter ins Kino. Die ersten Reaktionen auf den Dino-Blockbuster klingen jedoch gar nicht gut.

Nach Top Gun 2: Maverick ist Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter der nächste Eintrag in der diesjährigen Blockbuster-Saison. Das Dinosaurier-Abenteuer erntet jedoch weit weniger begeisterte Reaktionen als Tom Cruises Flieger-Abenteuer. Die Spannweite reicht von "macht Spaß" bis zu "der schlechteste Film der Reihe". Lest hier, was euch erwartet.

Schaut euch den Trailer für Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter an:

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die positiven Reaktionen auf Jurassic World 3: "Eine Menge Spaß"

Jurassic World 3 bringt mit Sam Neill, Jeff Goldblum und Laura Dern erstmals seit Jurassic Park aus dem Jahr 1993 das Haupt-Trio der Reihe zurück. Gemeinsam mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howards Figuren müssen ihre Held:innen um die Zukunft von Menschen und Dinos kämpfen.

Bevor am Mittwoch die Kritiken für Ein neues Zeitalter veröffentlicht werden dürfen, gibt es Kurz-Reaktionen bei Twitter. Fangen wir mit den überwiegend positiven an.

Insider-Autorin Kirsten Acuna schreibt:

Jurassic World: Ein neues Zeitalter ist am besten, wenn die alte und neue Besetzung zusammen ist. Fans der Reihe dürften daran Spaß haben.

Colliders Perri Nemiroff lobt den "exzellenten Mix aus praktischen und digitalen Effekten" des Dinosaurier-Spektakels: "Die Dinos sehen großartig aus. [...] Bryce Dallas Howard ist das Highlight des Films – und der neuen Trilogie."

Slash-Film-Gründer Peter Sciretta schreibt über den Blockbuster:

Jurassic World 3 ist dumm und lächerlich, aber macht auch jede Menge Spaß. Er ist besser als [Teil 2] Das gefallene Königreich, aber wenn einem der originale Jurassic World nicht gefällt [mir gefällt er], wird dieser Film einen nicht umstimmen.

Die negativen Reaktionen: Jurassic World 3 ist "absolut furchtbar"

Auffällig ist jedoch die Anzahl der negativen Reaktionen. Normalerweise fällt die Stimmung bei Tweets dieser Art positiver aus als in den nuancierteren Kritiken. Bei Jurassic World 3 sieht das Bild aber schon jetzt deutlich gemischter aus.

Gizmodo-Autor Germain Lussier schreibt:

Jurassic World: Ein neues Zeitalter ist wirklich schlecht. So schlecht. Er ist zu lang, wiederholt sich ständig und die Dinosaurier spielen nur eine untergeordnete Rolle neben mehreren uninteressanten Storys [...]. Einer der, wenn nicht der schlechteste [Film] der Reihe.

Darin stimmt ihm Variety-Autorin Tomris Laffly zu:

Jurassic World 3 ist absolut furchtbar. [...] Insekten spielen eine größere Rolle als Dinosaurier. Ein Fehlschuss in jeder Hinsicht [...].

Matt Donato von Slash Film fasst zusammen:

Meine erste Reaktion nach Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter ist, dass es der schlimmste Film in einer Reihe ist, die ich liebe. Er ist zu lang, die Actionszenen sind schlicht hässlich und er ist viel zu aufgebläht. Andererseits hab ich bei den nostalgischen Momenten und Baby-Dinos gelächelt, also hat er immerhin das.

Jurassic World 3: Eine neues Zeitalter kommt bereits am 8. Juni 2022 ins Kino.