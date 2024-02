Absoluter Action-Kult mit Sylvester Stallone in würdiger Qualität: Bestellt euch das neue Mediabook schon mal vor

Dieser 80er-Jahre-Kultfilm bietet gnadenlose Ein-Mann-Action mit Sylvester Stallone und erscheint jetzt neu in HD-Qualität auf Blu-ray nebst DVD im Mediabook.

Nach seinen ersten Kultfiguren Rocky und Rambo ist Sylvester Stallone mit Die City Cobra auf dem Höhepunkt seiner Schwarzenegger-Rivalität in eine weitere typische Paraderolle als erbarmungsloser Cop geschlüpft. Der knallharte Polizei-Action-Film von Rambo-II-Regisseur George P. Cosmatos und der legendären Produktionsfirma Cannon Films erscheint bald neu als Mediabook.



Nachdem der Kultstreifen bereits als Blu-ray-Standardversion * sowie als weitestgehend vergriffenes Mediabook * veröffentlicht wurde, könnt ihr euch mit dem Release am 28. März 2024 eine neu remasterte Sonderedition bei Amazon sichern *. Enthalten ist neben dem Film mit 87 Minuten Laufzeit auf Blu-ray auch eine DVD und zahlreiches Bonusmaterial, darunter Interviews, Featurettes und ein Booklet.



Darum geht es in die City-Cobra mit Sylvester Stallone

In Los Angeles treibt ein brutaler Serienkiller namens "Nacht-Schlitzer" sein Unwesen, der es vorrangig auf Frauen abgesehen hat. Der für seine Härte bekannte Polizist Marion Cobretti (Sylvester Stallone), genannt "Cobra", wird auf den Fall angesetzt. Bald schon macht er Fortschritte bei seinen Ermittlungen, durch die er auf etwas Größeres als einen einzelnen Mörder stößt.



Mit Ingrid Knudsen (Brigitte Nielsen) hat er auch eine Zeugin gefunden, die allerdings in größter Gefahr schwebt. Bis an die Zähne bewaffnet verschanzt sich Cobra mit Knudsen und will die Bedrohung ganz alleine abwehren.

Action-Film Die City Cobra: Fortsetzung war geplant

Hauptdarsteller Sylvester Stallone, der für Die City Cobra auch das Drehbuch geschrieben hatte, kündigte vor ein paar Jahren eine Fortsetzung in Serienform an. Dafür arbeitete er angeblich mit einem nicht näher genannten Streaming-Dienst zusammen, doch seither ist es still um das Projekt geworden. Stallone wollte allerdings auch nicht selbst als Schauspieler mitwirken.



In der Moviepilot-Community genießt der originale Kultstreifen von 1986 derweil gemittelt eine überdurchschnittliche Wertung von 6,8. Für Fans von klassischen Action-Filmen und den 80er-Jahren dürfte sich die neue Sonderedition von Die City Cobra also in jedem Fall lohnen.

