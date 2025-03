"Absolutes Verbrechen": Netflix-Fans nach Absetzung beliebter Agenten-Serie am Boden zerstört

Kaum hat man sich in eine neue Serie verliebt, da kommt Netflix mit einer Absetzung ums Eck. Das mussten vor wenigen Tagen die Fans der Agentenserie The Recruit auf schmerzliche Weise erfahren.

Vor zwei Jahren schien die Welt noch in Ordnung. Zumindest in den Augen der Fans von The Recruit. Netflix sprach zuversichtlich die Verlängerung der Agentenserie mit Noah Centineo in der Hauptrolle aus. Sechs weitere Episoden waren dem spannungsgeladenen Thriller damit sicher. Doch das ist auch schon das Ende der Geschichte.

Netflix hat The Recruit letzte Woche den Stecker gezogen und die Serie nach nur zwei Staffeln und insgesamt 14 Episoden eingestellt. Staffel 3 wird es nicht geben. Ein Großteil der Fans zeigte sich schockiert von der Absetzung. In den sozialen Medien gibt es trauernde bis wütende Posts zum jähen Ende von The Recruit.

The Recruit Staffel 3 kommt nicht: So reagieren die Fans auf die Netflix-Absetzung der Agentenserie

"Wer zum Teufel hat The Recruit auf Netflix nach zwei verdammten Staffeln abgesetzt, während ich auf Staffel 3 gewartet habe", heißt es voller Empörung auf X.

Posts wie diese lassen sich einige finden, gerne auch in Kombination mit einem emotionalen GIF. Viele Fans haben felsenfest mit Staffel 3 gerechnet.

Etwas geordneter formuliert klingt der Frust wie folgt:

Enttäuscht, aber nicht überrascht. Netflix hat The Recruit nach zwei Staffeln abgesetzt, und ehrlich gesagt, das schmerzt. Die Serie hatte so viel Potenzial, aber hier sind wir schon wieder – eine weitere großartige Serie wird vorzeitig abgebrochen. Sollten wir uns an diesem Punkt überhaupt noch an Netflix-Serien binden?

Es gibt sogar eine Vermutung, warum The Recruit abgesetzt wurde:

Die Absetzung von The Recruit ist ein absolutes Verbrechen. The Night Agent und The Recruit waren zwei Top-Serien, und ihr habt sie im Abstand von einer Woche veröffentlicht ... die Zuschauerzahlen gehen auf eure Rechnung. Wir haben versucht, beide so schnell wie möglich zu sehen.

Ob die zeitnahe Veröffentlichung von The Night Agent und The Recruit tatsächlich ausschlaggebend dafür war, dass zweitgenannte Serie keine starken Zahlen einfahren konnte, ist offiziell nicht bestätigt. Für viele Fans scheint die Veröffentlichungsstrategie jedoch der Hauptschuldige für die Absetzung von The Recruit zu sein.

Gibt es wirklich keine Hoffnung mehr? Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass manche Fan-Kampagnen Netflix zu einem Umdenken animieren konnten. Serienschöpfer Alexi Hawley hat sogar schon durchblicken lassen, dass er sich einen abschließenden Film für The Recruit vorstellen könnte. Doch das ist bisher nur Wunschdenken.